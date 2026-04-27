10 Cara Mengemudi Mobil Listrik supaya Hemat Daya dan Tetap Aman

Ilustrasi sebuah mobil listrik dikendarai di jalan tol. (Gemini AI)
JawaPos.com-Mobil listrik memang masih merupakan badang baru di Indonesia. Karena itulah, banyak pengemudi masih menggunakan gaya berkendara mobil konvensional, padahal mobil listrik memiliki karakteristik berkendara yang berbeda dibandingkan mobil konvensional. Berikut panduan lengkap mengendarai mobil listrik agar hemat daya dan tetap aman.
1. Gunakan akselerasi halus, bukan agresif
Mobil listrik dikenal punya torsi instan—tenaga langsung keluar sejak pedal diinjak. Inilah yang sering membuat pengemudi tergoda untuk berakselerasi cepat. Padahal, kebiasaan ini justru menguras baterai lebih cepat.
Dengan menekan pedal secara halus dan bertahap, konsumsi energi bisa lebih stabil sekaligus menjaga kenyamanan penumpang.
2. Manfaatkan regenerative braking secara maksimal
Salah satu keunggulan mobil listrik adalah fitur regenerative braking, yaitu sistem yang mengubah energi saat deselerasi menjadi listrik untuk mengisi baterai.
Cara terbaik memanfaatkannya adalah dengan melepas pedal gas lebih awal saat ingin melambat. Dengan begitu, mobil akan memperlambat laju secara alami tanpa harus sering menginjak rem, sekaligus menghemat daya.
