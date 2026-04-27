Mobil Tiongkok Makin Laris, Benarkah Sudah Lebih Unggul dari Jepang?

Salah satu varian baru mobil listrik J6T yang meluncur harganya di GJAW 2025. (Dony/JawaPos.com)
Jawa Pos.com - Dominasi merek Jepang di pasar otomotif Indonesia mulai mendapat tantangan serius. Dalam beberapa tahun terakhir, mobil asal Tiongkok semakin mencuri perhatian berkat harga kompetitif, fitur melimpah, hingga teknologi elektrifikasi. Tak heran, minat konsumen terus meningkat. Namun, benarkah mobil China lebih unggul?
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah merek otomotif asal Tiongkok seperti Wuling, Chery, hingga BYD semakin agresif di pasar Indonesia. Kehadiran mereka membawa perubahan besar, terutama di segmen mobil listrik dan SUV modern.
Berikut 5 alasan utama mengapa mobil Tiongkok makin diminati di Indonesia:
1. Harga Lebih Kompetitif
Salah satu daya tarik utama mobil China adalah harga yang relatif lebih terjangkau dibanding rival Jepang atau Eropa.
Dengan harga yang sama, konsumen sering mendapatkan fitur yang lebih lengkap. Hal ini menjadi pertimbangan penting, terutama bagi pembeli pertama.
2. Fitur Lebih Melimpah
Mobil asal Tiongkok dikenal menawarkan fitur berlimpah, seperti Sunroof panoramic, ADAS (Advanced Driver Assistance System), Layar infotainment besar dan Kamera 360 derajat. Fitur-fitur ini biasanya hanya tersedia di mobil kelas lebih tinggi pada merek lain.
3. Fokus pada Mobil Listrik
Produsen China menjadi pemain utama dalam pengembangan mobil listrik global. Hal ini terlihat dari masuknya berbagai model EV dengan harga kompetitif di Indonesia. Langkah ini membuat mereka unggul di segmen kendaraan ramah lingkungan yang sedang berkembang.
4. Desain Modern dan Futuristik
Mobil China kini tampil dengan desain yang lebih berani dan modern. Tampilan eksterior hingga interior dibuat mengikuti tren global, bahkan terlihat lebih futuristik dibanding beberapa kompetitor.
5. Garansi dan Layanan Menarik
Untuk menarik kepercayaan konsumen, banyak merek Tiongkok menawarkan garansi panjang, gratis servis berkala bahkan paket pembelian menarik. Strategi ini cukup efektif untuk membangun kepercayaan di pasar baru.
Meski memiliki banyak keunggulan, mobil China masih menghadapi tantangan, seperti persepsi kualitas jangka panjang, nilai jual kembali atau jaringan layanan yang masih berkembang.
Namun, dengan perkembangan teknologi dan ekspansi yang cepat, gap tersebut mulai mengecil. Faktanya mobil pabrikan Tiongkok semakin diminati karena menawarkan kombinasi harga, fitur, dan teknologi yang menarik.
