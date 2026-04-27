Mobilitas Korporasi Berubah, Kendaraan Listrik Mulai Dilirik Perusahaan

JawaPos.com - Kebutuhan transportasi perusahaan kini tidak lagi sekadar soal operasional. Efisiensi, fleksibilitas, dan keberlanjutan mulai menjadi faktor utama.

Di tengah tren ini, layanan sewa kendaraan korporasi ikut bertransformasi dengan menghadirkan solusi mobilitas terintegrasi, termasuk penggunaan kendaraan listrik.

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) memperkuat layanan mobilitas korporasi dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

Perusahaan ini menyediakan layanan sewa kendaraan jangka panjang untuk kebutuhan bisnis (B2B), mulai dari penyediaan armada hingga pengemudi profesional. Selain itu, fleksibilitas layanan juga disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing pelanggan.

Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik

Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah pemanfaatan kendaraan listrik sebagai bagian dari solusi mobilitas. Langkah ini dinilai sejalan dengan tren global yang mengarah pada transportasi ramah lingkungan.

Penerapan tersebut terlihat saat MPMRent mendukung ajang Putri Indonesia 2026 di Jakarta. Dalam kegiatan ini, disediakan enam unit kendaraan, termasuk dua unit mobil listrik jenis MPV, yaitu Maxus Mifa 9 dan Maxus Mifa 7.

Mobilitas Terintegrasi untuk Kebutuhan Korporasi

Menurut VP Commercial MPMRent, Naryanton dalam pernyataannya di Jakarta, (27/4) kebutuhan mobilitas bisnis ke depan akan semakin mengarah pada solusi yang terintegrasi, efisien, dan berdampak lebih baik terhadap lingkungan.