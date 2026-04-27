Mobil Listrik Diduga BYD Patah As Roda Depan di Samarinda Kaltim, Masalah Teknis?

JawaPos.com - Sebuah mobil listrik yang diduga bermerek BYD tampak mengalami patah as roda depan di Samarinda, Kalimantan Timur. Mobil tersebut tampak terparkir di bahu kanan jalan tak bisa bergerak ke mana-mana.

Kejadian ini viral dan diunggah oleh akun Instagram @samarindasosmed dan akun Facebook Denny Firmansyah. Meski begitu belum diketahui secara pasti kapan kejadian ini.

Termasuk pula penyebab dari patahnya as roda depan yang bisa saja akibat kecelakaan ataupun kesalahan teknis internal. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya.

Tampak pada video, motor dan mobil berpelat KT masih bebas berlalu-lalang di bagian kiri jalan lantaran jalan yang tak begitu macet.

Meski begitu, atas kejadian ini banyak masyarakat ataupun pengemudi mobil yang turut mempertanyakan durabilitas dari mobil ini.

Bahkan, salah satu netizen dengan akun “Octo Buddhiarto” mengungkapkan analisanya. Dia menjelaskan bahwa pada mobil tersebut berkemungkinan besar balljointnya copot.

“Balljoint copot kayaknya, kalau lagi jalan kenceng, ya wallahualam bisawab,” jelas dia.

