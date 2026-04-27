Mobil Listrik Diduga BYD Patah As Roda Depan di Samarinda Kaltim, Masalah Teknis?

Sebuah mobil listrik yang diduga bermerek BYD tampak mengalami patah as roda depan di Samarinda, Kalimantan Timur. (@samarindasosmed)
JawaPos.com - Sebuah mobil listrik yang diduga bermerek BYD tampak mengalami patah as roda depan di Samarinda, Kalimantan Timur. Mobil tersebut tampak terparkir di bahu kanan jalan tak bisa bergerak ke mana-mana.
Kejadian ini viral dan diunggah oleh akun Instagram @samarindasosmed dan akun Facebook Denny Firmansyah. Meski begitu belum diketahui secara pasti kapan kejadian ini.
Termasuk pula penyebab dari patahnya as roda depan yang bisa saja akibat kecelakaan ataupun kesalahan teknis internal. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya.
Tampak pada video, motor dan mobil berpelat KT masih bebas berlalu-lalang di bagian kiri jalan lantaran jalan yang tak begitu macet.
Meski begitu, atas kejadian ini banyak masyarakat ataupun pengemudi mobil yang turut mempertanyakan durabilitas dari mobil ini.
Bahkan, salah satu netizen dengan akun “Octo Buddhiarto” mengungkapkan analisanya. Dia menjelaskan bahwa pada mobil tersebut berkemungkinan besar balljointnya copot.
“Balljoint copot kayaknya, kalau lagi jalan kenceng, ya wallahualam bisawab,” jelas dia.
Dalam hal ini keselamatan berkendara merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pengguna jalan, baik pengendara motor, mobil, maupun pejalan kaki.
Tak hanya dari sisi teknis, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas seperti menggunakan helm, sabuk pengaman, serta tidak melanggar rambu-rambu adalah langkah dasar untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
Selain itu, kondisi fisik dan mental pengemudi juga berpengaruh besar, mengemudi dalam keadaan lelah, mengantuk, atau emosi tidak stabil dapat meningkatkan potensi bahaya di jalan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!