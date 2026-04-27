Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 27 April 2026 | 22.09 WIB

Subsidi Menggantung, Motor Listrik Kini Dijual Lebih Murah untuk Tarik Konsumen

Sepeda motor listrik. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketidakpastian kelanjutan subsidi kendaraan listrik mulai memaksa pelaku industri beradaptasi. Sejumlah APM motor listrik kini mengubah strategi penjualan dengan menawarkan potongan harga langsung untuk menjaga daya beli konsumen dan mendongkrak penjualan di pasar domestik. 

Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka pendek di tengah belum jelasnya arah kebijakan insentif pemerintah. Salah satu yang melakukan hal ini adalah United E-Motor menghadirkan program harga khusus untuk sejumlah model motor listrik selama periode April hingga Mei 2026.

Program ini berlaku terbatas hanya untuk 100 unit pertama di jaringan dealer resmi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus memberikan alternatif kendaraan dengan biaya operasional lebih efisien.

Dalam program ini, beberapa model motor listrik mendapatkan penyesuaian harga yang cukup besar, di antaranya tipe TX3000 dari Rp 50,9 juta menjadi Rp 23,79 juta, tipe TX1800: dari Rp 34,9 juta menjadi Rp 18,19 juta dan United T1800: dari Rp 31,5 juta menjadi Rp 14,69 juta. Harga tersebut berlaku untuk wilayah OTR Jakarta selama program berlangsung.

Dorong Adopsi Kendaraan Listrik

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/4) menyebut program ini sebagai salah satu strategi untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat.

"Kendaraan listrik dinilai semakin relevan karena menawarkan efisiensi biaya operasional serta ramah lingkungan," ujarnya

Andrew menambahkan motor listrik United E-Motor dirancang untuk kebutuhan penggunaan harian, baik untuk pekerja urban maupun pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Beberapa keunggulan yang ditawarkan antara lain desain modern, konsumsi energi lebih hemat dan perawatan relatif lebih sederhana

Kuota Terbatas

