Motul Akuisisi Saham FIM EWC, Perkuat Balap Ketahanan Motor Global

JawaPos.com - Motul resmi mengakuisisi 10 persen saham Event Media Production (EMP), perusahaan penyelenggara FIM Endurance World Championship.

Langkah ini menjadi strategi Motul untuk memperkuat posisi di balap ketahanan motor (endurance racing) sekaligus mendorong pertumbuhan pasar global, termasuk kawasan Asia Pasifik.

Chief Marketing Officer Motul Asia Pacific, Carlo Savoca, mengatakan investasi ini menegaskan komitmen jangka panjang Motul di dunia motorsport.

"Kerja sama dengan EMP akan meningkatkan visibilitas kejuaraan, memperluas jangkauan penggemar, serta mendukung inovasi teknologi di balap motor," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (26/4)

Sebagai langkah awal, Motul menghadirkan program Challenge Motul yang akan dimulai di ajang Spa Motos 8 Hours. Program ini ditujukan untuk mendukung tim kategori Superstock dan Production, memberikan produk pelumas performa tinggi dan menyediakan insentif finansial bagi tim terbaik.

Selain itu, Motul juga menghadirkan program edukasi melalui Motul Corazon Foundation yang melibatkan siswa teknik dalam kejuaraan FIM EWC. Peserta akan mendapatkan pengalaman langsung di paddock, mulai dari bekerja di garasi tim hingga mengikuti aktivitas balapan.

Dekatkan Balap dengan Penggemar

Kolaborasi Motul dan EMP juga fokus pada pengembangan pengalaman penggemar, baik secara langsung di sirkuit maupun melalui platform digital.

Presiden EMP, Claude Michy, menyebut kerja sama ini bertujuan menghadirkan konsep baru yang lebih relevan dan menarik bagi penonton.

Motul telah terlibat dalam balap ketahanan lebih dari 40 tahun dan sejak 2024 menjadi pemasok resmi FIM EWC. Brand ini juga mendukung tim-tim besar seperti Yoshimura SERT Motul, Kawasaki Webike Trickstar, F.C.C. TSR Honda France dan Honda HRC

Selain itu, Motul aktif di ajang besar seperti 24 Heures Motos, Suzuka 8 Hours. Dengan melakukan akuisisi saham EMP menjadi langkah penting Motul dalam memperkuat perannya di balap ketahanan motor dunia.