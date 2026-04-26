Air Hujan Bukan Sekadar Air, Ini Ancaman Tersembunyi untuk Mobil Anda

JawaPos.com - Segera cuci mobil untuk menghilangkan air hujan yang mulai mengering. Gunakan sabun pencuci mobil dan juga spons halus untuk menghilangkan bercak bekas air hujan. Air hujan yang dibiarkan mengering di bodi mobil dapat merusak lapisan cat dan akhirnya menyebabkan karat.

Alasan air hujan harus cepat dibasuh pada bodi mobil karena mengandung berbagai zat yang kurang bersahabat yang bisa merusak bodi dan komponen mobil. Apalagi hidup di kota besar yang mengandung banyak polusi dan mengandung zat berbahaya seperti :

Zat Asam: Fenomena hujan asam memang nyata. Polusi udara dari knalpot kendaraan, pabrik, dan lain-lain bercampur dengan uap air di atmosfer, menciptakan air hujan yang sedikit asam.

Mineral dan Partikel Lain: Saat air hujan jatuh dan mengalir, ia bisa membawa serta debu, pasir, lumpur, bahkan partikel logam kecil dari jalanan.

Sisa Polutan: Partikel kotoran dan minyak yang menempel di bodi mobil bisa terlarut oleh air hujan, lalu mengering dan meninggalkaoda yang sulit dihilangkan.

Air hujan sebagai musuh kecil yang siap menyerang mobil Anda mungkin agak berlebihan, tapi memahaminya sebagai pengguna mobil yang membutuhkan perhatian ekstra adalah langkah yang tepat!

Dampak Buruk Air Hujan

Dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh air hujan jika mobil kesayangan Anda tidak segera mendapatkan perawatan yang tepat. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari, ya!

1. Karat dan Korosi, Musuh Utama Logam!

Air hujan mengandung asam, bisa mempercepat proses karat pada bagian-bagian logam mobil. Bagian yang paling rentan adalah sasis, kolong mobil, sambungan-sambungan, baut, mur, hingga knalpot.