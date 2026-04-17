Di Balik Pabrik VinFast Subang: Investasi Besar, Tapi Tantangannya Tak Kecil

JawaPos.com - Pabrik VinFast di Subang menjadi salah satu investasi besar di sektor kendaraan listrik Indonesia. Dengan kapasitas awal 50.000 unit per tahun dan nilai investasi mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS, proyek ini digadang-gadang memperkuat ekosistem EV nasional.

Pabrik ini dikabarkan mulai beroperasi hanya dalam waktu 17 bulan sejak peletakan batu pertama—lebih cepat dibandingkan standar industri otomotif global.

Rencanannya menempati lahan seluas 171 hektar, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan total investasi lebih dari 1 miliar dolar AS. Pada fase awaldigelontorkan dana sekitar 300 juta dolar AS.

Namun di balik ambisi besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kendala utama adalah pasar kendaraan listrik di Indonesia yang masih berkembang. Tingkat adopsi masyarakat belum merata, terutama karena harga mobil listrik yang masih relatif tinggi dibanding kendaraan konvensional.

Selain itu, infrastruktur pengisian daya juga belum tersebar luas. Hal ini menjadi hambatan bagi konsumen yang masih ragu beralih ke kendaraan listrik, terutama di luar kota besar.

Dari sisi industri, persaingan juga semakin ketat. Sejumlah produsen global, khususnya dari China, mulai agresif menawarkan produk dengan harga kompetitif dan teknologi yang terus berkembang.

Tantangan lain terletak pada pengembangan rantai pasok lokal. Meski VinFast berencana melibatkan pemasok dalam negeri, proses peningkatan kandungan lokal tidak bisa instan dan membutuhkan waktu serta investasi lanjutan.

Ketergantungan pada insentif pemerintah juga menjadi faktor krusial. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, harga jual kendaraan listrik bisa sulit bersaing di pasar.

Meski pabrik ini mampu dibangun dalam waktu relatif singkat, keberhasilan jangka panjang tetap sangat bergantung pada kesiapan pasar, infrastruktur, dan ekosistem industri secara keseluruhan.