Cara Klaim Asuransi Mobil Kena Banjir: Syarat, Prosedur, dan Tips agar Disetujui

Mobil terendam banjir (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
JawaPos.com - Musim hujan kerap membawa risiko banjir yang bisa merusak kendaraan. Banyak pemilik mobil mengandalkan asuransi untuk menanggung kerugian. Namun, tidak semua klaim asuransi mobil akibat banjir bisa langsung disetujui. Ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar klaim dapat diproses tanpa kendala.
Kesalahan kecil, seperti menyalakan mesin setelah mobil terendam, justru bisa membuat klaim ditolak. Karena itu, penting memahami langkah yang benar sejak awal agar proses klaim berjalan lancar.
Sebelum mengajukan klaim, pemilik kendaraan juga perlu memahami jenis asuransi mobil yang dimiliki. Sebab, tidak semua polis otomatis menanggung risiko banjir.
Baca Juga:Pengguna EV Wajib Tahu! Ini 10 Cara Merawat Baterai Mobil Listrik agar Awet dan Tahan Lama
Jenis Asuransi Mobil yang Perlu Diketahui
Secara umum, ada dua jenis asuransi mobil yang sering digunakan. Pertama adalah asuransi comprehensive atau all risk, yang menanggung berbagai risiko kerusakan, termasuk bencana alam, namun biasanya harus ditambah perluasan banjir.
Kedua adalah asuransi TLO (Total Loss Only), yang hanya menanggung kerusakan besar di atas 75 persen atau kehilangan kendaraan. Artinya, jika kerusakan akibat banjir tidak tergolong parah, klaim bisa saja tidak berlaku.
Karena itu, memastikan adanya perluasan jaminan banjir dalam polis menjadi langkah awal yang krusial sebelum mengajukan klaim.
1. Pastikan Polis Menanggung Risiko Banjir
Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengecek isi polis asuransi. Banyak pemilik mobil mengira asuransi all risk otomatis mencakup banjir, padahal perlindungan tersebut biasanya merupakan tambahan (perluasan). Jika tidak ada perluasan banjir, maka klaim kemungkinan besar tidak dapat diproses.
2. Jangan Nyalakan Mesin Setelah Terendam
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026