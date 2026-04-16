Yamaha Classy Modifest 2026 Digelar, Ajang Modifikasi Skutik Anak Muda Makin Panas!

JawaPos.com - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kembali menghadirkan ajang modifikasi skutik lewat Yamaha Classy Modifest 2026. Event ini menjadi lanjutan dari kesuksesan Yamaha Fazzio Modifest sejak 2024 yang mendapat antusias tinggi dari kalangan anak muda.

Tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa modifikasi motor kini bukan sekadar tren, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup.

Skutik tidak lagi hanya digunakan sebagai alat transportasi, melainkan juga media ekspresi diri yang mencerminkan karakter dan kreativitas penggunanya.

Pada tahun ini, Yamaha memperluas cakupan peserta. Jika sebelumnya hanya diikuti pengguna Yamaha Fazzio, kini pemilik Yamaha Grand Filano juga dapat ikut berpartisipasi.

Menurut Rifki Maulana, Manager Public Relations, YRA & Community, ajang ini dirancang sebagai ruang bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas secara positif sekaligus memperkuat позиsi skutik Classy sebagai simbol gaya hidup modern.

Yamaha Classy Modifest 2026 akan digelar di lima kota besar di Indonesia pada periode Mei hingga Juni 2026.

Kehadiran di berbagai kota ini diharapkan dapat memperluas jangkauan komunitas sekaligus mengangkat budaya lokal, mulai dari gaya modifikasi hingga tren lifestyle yang berkembang di masing-masing daerah.

Dalam kompetisi ini, Yamaha menyiapkan 10 kategori pemenang untuk masing-masing model, terdiri dari dua kategori utama dan delapan kategori favorit. Total hadiah yang ditawarkan mencapai puluhan juta rupiah.

Tak hanya kompetisi modifikasi, acara ini juga akan diramaikan dengan berbagai aktivitas menarik khas anak muda, termasuk kompetisi lifestyle sport yang membuat event semakin interaktif dan relevan dengan tren saat ini.