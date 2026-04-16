Dony Lesmana Eko Putra
17 April 2026, 03.45 WIB

Yamaha Classy Modifest 2026 Digelar, Ajang Modifikasi Skutik Anak Muda Makin Panas!

Yamaha Classy Modifest 2026 hadir lebih besar dengan peserta Yamaha Fazzio dan Grand Filano.

JawaPos.com - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kembali menghadirkan ajang modifikasi skutik lewat Yamaha Classy Modifest 2026. Event ini menjadi lanjutan dari kesuksesan Yamaha Fazzio Modifest sejak 2024 yang mendapat antusias tinggi dari kalangan anak muda.

Tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa modifikasi motor kini bukan sekadar tren, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup.

Skutik tidak lagi hanya digunakan sebagai alat transportasi, melainkan juga media ekspresi diri yang mencerminkan karakter dan kreativitas penggunanya.

Pada tahun ini, Yamaha memperluas cakupan peserta. Jika sebelumnya hanya diikuti pengguna Yamaha Fazzio, kini pemilik Yamaha Grand Filano juga dapat ikut berpartisipasi.

Menurut Rifki Maulana, Manager Public Relations, YRA & Community, ajang ini dirancang sebagai ruang bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas secara positif sekaligus memperkuat позиsi skutik Classy sebagai simbol gaya hidup modern.

Yamaha Classy Modifest 2026 akan digelar di lima kota besar di Indonesia pada periode Mei hingga Juni 2026.

Kehadiran di berbagai kota ini diharapkan dapat memperluas jangkauan komunitas sekaligus mengangkat budaya lokal, mulai dari gaya modifikasi hingga tren lifestyle yang berkembang di masing-masing daerah.

Dalam kompetisi ini, Yamaha menyiapkan 10 kategori pemenang untuk masing-masing model, terdiri dari dua kategori utama dan delapan kategori favorit. Total hadiah yang ditawarkan mencapai puluhan juta rupiah.

Tak hanya kompetisi modifikasi, acara ini juga akan diramaikan dengan berbagai aktivitas menarik khas anak muda, termasuk kompetisi lifestyle sport yang membuat event semakin interaktif dan relevan dengan tren saat ini.

Informasi lengkap terkait jadwal dan pendaftaran Yamaha Classy Modifest 2026 dapat diakses melalui akun resmi Instagram @yamahaindonesia dan @yamaha.classy.

Artikel Terkait
MINI Countryman Disulap Jadi Panggung Musik Berjalan, Kolaborasi Vagabund Ini Bikin Heboh! - Image
Otomotif

MINI Countryman Disulap Jadi Panggung Musik Berjalan, Kolaborasi Vagabund Ini Bikin Heboh!

16 April 2026, 20.24 WIB

Modifikasi Honda CRF 250 Rally Bergaya Dakar, Nyaman Touring Jarak Jauh - Image
Otomotif

Modifikasi Honda CRF 250 Rally Bergaya Dakar, Nyaman Touring Jarak Jauh

16 April 2026, 14.19 WIB

DFSK Super Cab Solusi Kendaraan Niaga untuk Pengembangan Usaha - Image
Otomotif

DFSK Super Cab Solusi Kendaraan Niaga untuk Pengembangan Usaha

10 Maret 2026, 20.36 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

