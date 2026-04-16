MINI Countryman Disulap Jadi Panggung Musik Berjalan, Kolaborasi Vagabund Ini Bikin Heboh!

JawaPos.com - MINI kembali mencuri perhatian dengan inovasi unik yang jauh dari konsep SUV konvensional. Bekerja sama dengan studio desain asal Austria, Vagabund Moto, MINI menghadirkan versi ekstrem dari MINI Countryman yang diubah menjadi panggung musik berjalan untuk kebutuhan festival dan acara outdoor.

Alih-alih fokus pada kemampuan off-road, proyek ini justru mengedepankan gaya hidup dan hiburan. Basis yang digunakan adalah varian Countryman S ALL4, namun tampilannya telah dirombak total dengan sentuhan desain futuristik.

Dari sisi eksterior, mobil ini tampil mencolok dengan fender lebar, bumper custom, serta velg 20 inci dengan cover hasil cetak 3D. Uniknya, desain komponen tersebut dibuat menyerupai elemen speaker audio, bukan perangkat off-road pada umumnya.

Bagian atap juga mendapat perhatian khusus lewat rak custom berbahan aluminium laser-cut yang dipadukan dengan jaring stainless steel.

Desainnya terinspirasi dari kisi-kisi speaker, memperkuat identitas mobil sebagai “sound system on wheels”.

Tampilan samping belakan MINI Countryman hasil kolaborasi dengan Vagabund tampil ekstrem. (carscoops)

Dua unit yang dihadirkan memiliki karakter berbeda. Satu tampil elegan dengan warna Melting Silver berpadu aksen krem dan putih, sementara satunya lagi tampil lebih agresif dengan balutan Midnight Black.

Transformasi paling mencolok terlihat di bagian belakang. MINI mengganti panel jendela samping dengan housing speaker khusus berukuran besar. Material yang digunakan pun tidak biasa, yakni granit polimer cor yang dipilih karena kualitas akustiknya yang presisi.

Menariknya, rumah speaker tersebut dapat terbuka ke atas layaknya pintu gullwing, menciptakan tampilan dramatis sekaligus fungsional sebagai panggung audio.

Sistem audio terintegrasi langsung ke struktur bodi, lengkap dengan tweeter, speaker mid-range, serta subwoofer tambahan di bagian bagasi.