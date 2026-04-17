BMW Festival of JOY 2026, Pajang Puluhan Mobil Premium dan Mini Cooper Edisi Spesial

JawaPos.com - BMW Group Indonesia menggelar BMW Group Festival of JOY 2026 sebagai perayaan 25 tahun kehadirannya di Indonesia. Acara ini berlangsung pada 17–19 April 2026 di JIEXPO dan terbuka untuk umum tanpa biaya.

Festival ini juga menjadi bagian dari perayaan 110 tahun BMW Group secara global, sekaligus menegaskan komitmen menghadirkan pengalaman premium bagi pelanggan di Indonesia.

Hadirkan Puluhan Mobil BMW, MINI, dan Motorrad

Selama tiga hari, pengunjung dapat melihat hingga 80 unit kendaraan terbaru dari BMW dan MINI, termasuk lini BMW Premium Selection. Selain itu, terdapat 14 unit BMW Motorrad yang juga bisa dijajal langsung.

Pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga dapat melakukan test drive untuk merasakan langsung performa dan teknologi khas BMW.

Banyak Aktivitas dan Hiburan untuk Semua Usia

BMW Festival of JOY tidak sekadar pameran otomotif, tetapi juga menghadirkan pengalaman lifestyle. Berbagai aktivitas menarik disediakan, seperti: Safety Driving Masterclass, BMW RC Racing, Golf simulator, Kids corner untuk anak-anak, Area kuliner dan hiburan musik.

Konsep nostalgia juga dihadirkan dengan menampilkan mobil klasik seperti BMW Seri 3 E30 dan MINI klasik, dipadukan dengan suasana musik era 2000-an.

Selama acara berlangsung, BMW menghadirkan berbagai promo khusus melalui BMW Financial Services yang didukung mitra seperti Blibli dan Maybank. Penawaran ini memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan BMW atau MINI dengan skema pembiayaan menarik.

MINI Hadirkan Edisi Spesial

Dalam ajang ini, MINI juga memperkenalkan model terbatas, yakni MINI 1965 Victory Edition yang terinspirasi dari kemenangan di ajang balap Monte Carlo Rally 1965. Model ini menjadi simbol perpaduan antara warisan motorsport dan desain modern khas MINI.

Perayaan Sekaligus Arah Masa Depan

BMW Group Festival of JOY bukan hanya merayakan perjalanan 25 tahun di Indonesia, tetapi juga menunjukkan arah masa depan BMW dalam menghadirkan mobilitas premium yang lebih personal dan relevan.