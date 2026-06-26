Tips Modifikasi Mobil yang Aman Tanpa Mengorbankan Keselamatan

Modifikasi sederhana yang dilakukan oleh Mitsubishi. (ANTARA/PT MMKSI)
JawaPos.com - Menjelang musim libur sekolah, banyak pemilik kendaraan roda empat memanfaatkan momentum tersebut untuk menjalankan aktivitas berlibur bersama keluarga menggunakan kendaraan pribadi.
Hanya saja, banyak pemilik kendaraan memilih melakukan modifikasi ringan agar mobil lebih nyaman dan sesuai kebutuhan perjalanan.
Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar mengingatkan bahwa modifikasi sebaiknya tidak mengorbankan faktor keselamatan dan tetap mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan pabrikan.
“Mobil Mitsubishi Motors dari lahir sudah dirancang untuk kuat dan aman. Jadi kalau mau dimodifikasi, tugas kita bukan mengubah karakternya, tapi memperkuat apa yang sudah bagus dari pabrik,” kata Rifat Sungkar dalam keterangan resminya, Jumat.
Modifikasi kendaraan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengubah karakter dasar mobil dan tidak memengaruhi aspek keselamatan berkendara.
Perubahan yang dilakukan secara tepat justru dapat meningkatkan kenyamanan selama menempuh perjalanan jauh.
Salah satu modifikasi yang umum dilakukan adalah mengganti ban sesuai kondisi rute yang akan dilalui.
Untuk perjalanan ke daerah dengan jalan licin atau berlumpur, penggunaan ban dengan pola tapak yang lebih agresif dapat membantu meningkatkan daya cengkeram dan mengurangi risiko tergelincir.
Selain itu, penggantian velg juga menjadi pilihan sebagian pengguna kendaraan. Namun, Rifat menyarankan agar kenaikan ukuran velg tidak berlebihan, maksimal sekitar dua inci dari ukuran standar.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup