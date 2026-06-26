Tips Modifikasi Mobil yang Aman Tanpa Mengorbankan Keselamatan

JawaPos.com - Menjelang musim libur sekolah, banyak pemilik kendaraan roda empat memanfaatkan momentum tersebut untuk menjalankan aktivitas berlibur bersama keluarga menggunakan kendaraan pribadi.

Hanya saja, banyak pemilik kendaraan memilih melakukan modifikasi ringan agar mobil lebih nyaman dan sesuai kebutuhan perjalanan.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar mengingatkan bahwa modifikasi sebaiknya tidak mengorbankan faktor keselamatan dan tetap mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan pabrikan.

“Mobil Mitsubishi Motors dari lahir sudah dirancang untuk kuat dan aman. Jadi kalau mau dimodifikasi, tugas kita bukan mengubah karakternya, tapi memperkuat apa yang sudah bagus dari pabrik,” kata Rifat Sungkar dalam keterangan resminya, Jumat.

Modifikasi kendaraan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengubah karakter dasar mobil dan tidak memengaruhi aspek keselamatan berkendara.

Perubahan yang dilakukan secara tepat justru dapat meningkatkan kenyamanan selama menempuh perjalanan jauh.

Salah satu modifikasi yang umum dilakukan adalah mengganti ban sesuai kondisi rute yang akan dilalui.

Untuk perjalanan ke daerah dengan jalan licin atau berlumpur, penggunaan ban dengan pola tapak yang lebih agresif dapat membantu meningkatkan daya cengkeram dan mengurangi risiko tergelincir.