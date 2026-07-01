Yamaha Grand Filano Kini Ramai Dimodifikasi Bergaya Racing Look, Jadi Tren Baru Anak Muda

JawaPos.com - Yamaha Grand Filano tak lagi identik dengan gaya klasik atau classy. Di ajang Classy Modifest 2026, muncul tren baru berupa konsep racing look yang mulai digemari kalangan Gen Z. Modifikasi bergaya balap ini tetap mempertahankan karakter elegan Grand Filano, namun tampil lebih sporty dan atraktif.

Yamaha mencatat perkembangan menarik di dunia modifikasi skutik Classy, khususnya Grand Filano, yang kini mulai banyak mengusung konsep racing look. Tren tersebut terlihat dalam gelaran Classy Modifest 2026 yang berlangsung di berbagai kota sejak Mei hingga Juli 2026.

Jika sebelumnya Grand Filano identik dengan gaya klasik dan elegan, kini para modifikator mulai menghadirkan sentuhan sporty tanpa menghilangkan ciri khas desain skutik premium tersebut. Fenomena ini mulai terlihat di sejumlah daerah seperti Bandung dan Makassar.

Salah satu modifikasi yang mencuri perhatian datang dari Ilham Alpin, pemenang kategori Proper Painting Grand Filano di Classy Modifest Bandung. Ia mengusung konsep Elegance Racing Look dengan tampilan yang tetap bersih (clean look), minimalis, namun berkarakter.

Menurut Ilham, inspirasi modifikasinya berasal dari gaya modifikasi Thailand (Thai Look) yang tetap mempertahankan bentuk asli motor. Ia memilih warna merah pekat dengan sentuhan cyralic gold untuk memberikan kesan mewah tanpa mengurangi karakter elegan Grand Filano.

Berbagai ubahan dilakukan secara fungsional dan presisi, mulai dari penggunaan velg Yamaha Fazzio yang dipasang secara plug and play, knalpot custom bergaya standar, komponen berbahan karbon pada beberapa bagian bodi, baut titanium, hingga jok custom dengan kombinasi tiga material dan jahitan merah.

Konsep serupa juga diusung Djulkipli Yanto atau yang dikenal sebagai Kikie Gmuks, pemenang kategori Racing Look Grand Filano di Bandung. Ia memilih pendekatan yang lebih kental dengan nuansa motorsport melalui penggunaan suspensi depan upside down (USD) Yamaha Aerox, velg Mio M3, serta sentuhan airbrush pada bodi motor.

"Konsep racing look mulai diminati pemilik Grand Filano, terutama kalangan Gen Z yang ingin tampil berbeda saat berkendara maupun mengikuti kegiatan komunitas seperti Sunday Morning Ride (Sunmori)," katanya.

Melihat tren tersebut, Yamaha menilai perkembangan modifikasi Grand Filano menunjukkan kreativitas pengguna yang terus berkembang. Ajang Classy Modifest pun menjadi wadah bagi para modifikator untuk menampilkan berbagai konsep. Mulai dari gaya klasik hingga racing look yang kini semakin populer.

Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, mengatakan munculnya konsep racing look menjadi salah satu tren baru di kalangan pecinta Grand Filano.

"Modifikasi tersebut tetap mempertahankan identitas desain Grand Filano, namun menghadirkan tampilan yang lebih sporty dan atraktif," kata Rifki, di Jakarta, Rabu (1/7).