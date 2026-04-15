Nanda Prayoga
15 April 2026, 21.56 WIB

Fasilitas BYD di Shenzhen Tiongkok Kebakaran, Asap Tebal Membumbung

Kebakaran terjadi di fasilitas BYD di Pingshan, Shenzhen, Tiongkok pada Selasa (14/4/2026) dini hari. (Car News China)

JawaPos.com - Kebakaran terjadi di fasilitas BYD di Pingshan, Shenzhen, Tiongkok pada Selasa (14/4) dini hari waktu setempat. 

Pihak berwenang setempat dan perusahaan mengonfirmasi bahwa insiden tersebut telah berhasil dipadamkan dan tidak ada korban luka.

Dilansir dari Car News China yang dilaporkan oleh Sina, insiden tersebut terjadi pada pukul 02.48 di sebuah struktur parkir bertingkat yang terletak di subdistrik Ma Luan, distrik Pingshan, Shenzhen.

Tim tanggap darurat tingkat distrik dan kota, termasuk unit pemadam kebakaran, segera dikerahkan setelah menerima laporan.

Video dan gambar yang beredar di platform media sosial Tiongkok menunjukkan asap tebal mengepul dari dalam fasilitas tersebut, dengan kolom asap yang terlihat membentang di atas area industri sekitarnya.

Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa api telah dipadamkan, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Hingga pembaruan terbaru, penyebab kebakaran belum diungkapkan.

BYD menyatakan bahwa struktur yang terkena dampak adalah garasi parkir tiga dimensi di fasilitas Pingshan, yang digunakan untuk menyimpan kendaraan uji dan kendaraan yang akan dibongkar.

Struktur parkir tersebut itu sendiri berfungsi sebagai area yang ditentukan untuk kendaraan eksperimental dan unit yang sudah habis masa pakainya, bukan untuk kendaraan yang sedang dalam produksi atau pengiriman aktif.

Ini termasuk kendaraan yang digunakan untuk pengujian internal, validasi, atau proses pembuangan.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi mengenai gangguan operasional di lokasi tersebut.

