11 April 2026, 04.13 WIB

Gugatan BYD Kalah, Mahkamah Agung Putuskan DENZA sebagai Merek Resmi Produsen Kopi

Ilustrasi Mahkamah Agung.

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan nama DENZA menjadi merek resmi Worcas Group. Perusahaan kopi ini berhasil memenangkan sengketa melawan produsen otomotif listrik asal Tiongkok, BYD.

Dalam gugatan ini, BYD mengajukan sejumlah tuntutan antara lain pengakuan sebagai pendaftar dan pemilik sah merek DENZA secara global, penetapan DENZA sebagai merek terkenal, serta klaim adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Nomor IDM001176306 kelas 12 milik PT Worcas Nusantara Abadi. BYD menuntut pembatalan atas merek DENZA yang digunakan oleh Worcas.

Dalam putusan Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 MA menolak gugatan BYD. Perusahaan otomotif itu diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.070.000.

Putusan MA pada tingkat kasasi ini telah bersifat akhir. Putusan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip first to file tetap menjadi landasan utama dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. 

Legal Manager PT Worcas Nusantara Abadi menyatakan menghormati keputusan MA tersebut. Melalui putusan ini maka memberikan kepastian hukum terhadap merek dagang DENZA.

“Kami menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di Indonesia. Putusan ini menjadi bukti bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi ditegakkan dengan baik,” ujar Angela, Jumat (10/4).

Putusan kasasi ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 28 April 2025. Pada tingkat pertama, BYD juga kalah dalam gugatan DENZA ini.

