Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
15 April 2026, 04.10 WIB

Pilihan Mobil Rp 300 Jutaan Paling Worth It! Irit BBM, Nyaman, dan Serbaguna

Toyota Avanza masih menjadi incaran utama konsumen MPV.

JawaPos.com - Di segmen harga Rp300 jutaan, konsumen Indonesia kini punya banyak pilihan mobil all rounder yang tidak hanya nyaman, tetapi juga irit bahan bakar.

Mobil di kelas ini umumnya menawarkan fitur lengkap, kabin lega, serta efisiensi BBM yang semakin baik, bahkan sudah mulai hadir teknologi hybrid.

Tak heran, segmen ini menjadi “sweet spot” bagi konsumen yang menginginkan mobil serbaguna untuk aktivitas harian, perjalanan keluarga, hingga kebutuhan luar kota.

MPV Masih Jadi Pilihan Utama

Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia masih menjadi tulang punggung di segmen ini. Keduanya menawarkan kabin lega 7 penumpang, konsumsi BBM relatif irit di kisaran 14–18 km/liter, serta biaya perawatan yang terjangkau.

Sementara itu, Mitsubishi Xpander hadir dengan keunggulan pada kenyamanan suspensi dan kabin yang lebih modern. Mobil ini cocok untuk perjalanan jauh dengan tingkat kenyamanan lebih tinggi.

Bagi yang ingin teknologi lebih maju, Suzuki Ertiga Hybrid menjadi opsi menarik. Dengan teknologi hybrid ringan, konsumsi BBM bisa lebih efisien tanpa mengorbankan performa.

SUV Ringkas Jadi Alternatif Stylish

Selain MPV, segmen SUV kompak juga semakin diminati. Toyota Raize dan Daihatsu Rocky menawarkan desain modern, fitur kekinian, serta konsumsi BBM yang tetap efisien. Kedua model ini cocok untuk pengguna urban yang menginginkan tampilan stylish namun tetap praktis untuk penggunaan harian.

Pilihan lain datang dari Honda BR-V yang menggabungkan kenyamanan MPV dengan karakter SUV. Ground clearance tinggi membuatnya lebih siap menghadapi berbagai kondisi jalan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
5 Low MPV Paling Laris di Indonesia di 2025 Pilihan Keluarga yang Tetap Mendominasi Jalanan Nusantara - Image
Otomotif

5 Low MPV Paling Laris di Indonesia di 2025 Pilihan Keluarga yang Tetap Mendominasi Jalanan Nusantara

09 Desember 2025, 20.59 WIB

Mitsubishi Motors Rayakan 55 Tahun di Indonesia, Targetkan Pangsa Pasar Dua Digit pada 2026 - Image
Otomotif

Mitsubishi Motors Rayakan 55 Tahun di Indonesia, Targetkan Pangsa Pasar Dua Digit pada 2026

02 Maret 2026, 19.42 WIB

Interior Mitsubishi Xpander Makin Nyaman, Jadi Mobil Favorit untuk Perjalanan Jauh dan Mudik - Image
Otomotif

Interior Mitsubishi Xpander Makin Nyaman, Jadi Mobil Favorit untuk Perjalanan Jauh dan Mudik

26 Februari 2026, 22.40 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore