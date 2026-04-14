Pilihan Mobil Rp 300 Jutaan Paling Worth It! Irit BBM, Nyaman, dan Serbaguna

JawaPos.com - Di segmen harga Rp300 jutaan, konsumen Indonesia kini punya banyak pilihan mobil all rounder yang tidak hanya nyaman, tetapi juga irit bahan bakar.

Mobil di kelas ini umumnya menawarkan fitur lengkap, kabin lega, serta efisiensi BBM yang semakin baik, bahkan sudah mulai hadir teknologi hybrid.

Tak heran, segmen ini menjadi “sweet spot” bagi konsumen yang menginginkan mobil serbaguna untuk aktivitas harian, perjalanan keluarga, hingga kebutuhan luar kota.

MPV Masih Jadi Pilihan Utama

Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia masih menjadi tulang punggung di segmen ini. Keduanya menawarkan kabin lega 7 penumpang, konsumsi BBM relatif irit di kisaran 14–18 km/liter, serta biaya perawatan yang terjangkau.

Sementara itu, Mitsubishi Xpander hadir dengan keunggulan pada kenyamanan suspensi dan kabin yang lebih modern. Mobil ini cocok untuk perjalanan jauh dengan tingkat kenyamanan lebih tinggi.

Bagi yang ingin teknologi lebih maju, Suzuki Ertiga Hybrid menjadi opsi menarik. Dengan teknologi hybrid ringan, konsumsi BBM bisa lebih efisien tanpa mengorbankan performa.

SUV Ringkas Jadi Alternatif Stylish

Selain MPV, segmen SUV kompak juga semakin diminati. Toyota Raize dan Daihatsu Rocky menawarkan desain modern, fitur kekinian, serta konsumsi BBM yang tetap efisien. Kedua model ini cocok untuk pengguna urban yang menginginkan tampilan stylish namun tetap praktis untuk penggunaan harian.