Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 26 April 2026 | 20.42 WIB

Bayangi Vinfast, Mitsubishi Xpander Produksi Indonesia Laris di Vietnam

Salah satu tulang punggung Mitsubishi di IIMS 2025 mobil keluarga Xpander.

JawaPos.com - VinFast, pabrikan otomotif asal Vietnam mencatat performa impresif di pasar otomotif domestik negara itu sepanjang kuartal pertama 2026.

Pabrikan lokal tersebut berhasil menguasai sekitar 39 persen pangsa pasar dan menjadikan merek dengan penjualan tertinggi di negara tersebut.

Berdasarkan data Vietnam Automobile Manufacturers Association (VAMA), total penjualan mobil di Vietnam pada periode Januari–Maret 2026 mencapai 162.039 unit. Angka ini melonjak sekitar 41,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam periode tersebut, VinFast membukukan penjualan sebanyak 53.684 unit. Capaian ini meningkat signifikan hingga 75,4 persen dibanding kuartal pertama 2025.

Keberhasilan ini mempertegas dominasi VinFast di pasar domestik, seiring meningkatnya minat terhadap kendaraan produksi lokal, khususnya model elektrifikasi.

Mitsubishi dari Indonesia Ikut Bersinar

Menariknya, merek Jepang Mitsubishi Motors juga menunjukkan performa kuat di Vietnam dengan menempati posisi keenam sebagai merek terlaris.

Sejumlah model yang diimpor dari Indonesia mencatat penjualan cukup tinggi, di antaranya:

  • Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 4.231 unit – peringkat ke-6 mobil terlaris
  • Mitsubishi Xforce: 3.261 unit – peringkat ke-11
  • Mitsubishi Destinator: 2.994 unit – peringkat ke-15

Capaian ini menunjukkan bahwa model produksi Indonesia tetap memiliki daya saing kuat di pasar ekspor, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Lonjakan penjualan mobil di Vietnam menandakan pasar otomotif di negara tersebut semakin berkembang dan kompetitif. Dominasi VinFast sebagai pemain lokal, ditambah kuatnya penetrasi merek global seperti Mitsubishi, memperlihatkan dinamika industri yang terus berubah.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
