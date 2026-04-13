Dony Lesmana Eko Putra
13 April 2026, 18.15 WIB

Mitsubishi Triton Raider Meluncur, Pickup Tangguh Rasa Rally Siap Tantang Ford Ranger

Mitsubishi Triton Rider. (Istimewa)

JawaPos.com - Mitsubishi kembali memperkuat lini pikapnya dengan menghadirkan varian terbaru Mitsubishi Triton Raider, model yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan pasar Australia yang menyukai kendaraan tangguh dan siap melibas medan berat.

Meski belum sepenuhnya menjadi “rally truck”, Triton Raider hadir dengan sentuhan off-road yang lebih serius. Model ini dikembangkan bersama perusahaan rekayasa otomotif Premcar, menghadirkan peningkatan signifikan di sektor kaki-kaki dan perlindungan bodi, tanpa mengubah mesin utama.

Desain Lebih Garang, Siap Jelajah Off-Road

Secara tampilan, Triton Raider tampil lebih agresif dibanding varian standar. Beberapa elemen pembeda antara lain Velg 18 inci warna, Brushed Bronze, Bash plate merah di bagian depan, aksen grille krom, dekorasi “Sandstorm” di sisi bodi dan side protection bar dan sports bar dengan aksen merah.

Mitsubishi Triton Rider untuk pasar Australia. (Istimewa)

Pilihan warna yang tersedia meliputi White Diamond, Black Mica, Blade Silver, dan Graphite Grey.

Masuk ke kabin, nuansa sporty tetap terasa dengan balutan jok kulit hitam berpadu jahitan oranye serta emblem “Raider” pada headrest dan konsol tengah. Basisnya menggunakan varian tinggi Triton GSR, sehingga fitur standar tergolong lengkap.

Suspensi Khusus, Dikembangkan di Medan Ekstrem

Peningkatan terbesar justru ada di balik bodi. Premcar melakukan pengembangan intensif dengan total pengujian lebih dari 40.000 km dan uji coba tambahan sejauh 7.000 km di medan ekstrem Australia.

Hasilnya, Triton Raider mendapatkan suspensi depan baru dengan teknologi internal rebound spring, per pegas depan dan bump stop yang disempurnakan.

Menggunakan ban all-terrain Bridgestone Dueler A/T. Dengan setup ini membuat tinggi kendaraan meningkat +25 mm di depan dan +15 mm di belakang.

