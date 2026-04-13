Mitsubishi Triton Raider Meluncur, Pickup Tangguh Rasa Rally Siap Tantang Ford Ranger

Mitsubishi Triton Rider. (Istimewa)
JawaPos.com - Mitsubishi kembali memperkuat lini pikapnya dengan menghadirkan varian terbaru Mitsubishi Triton Raider, model yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan pasar Australia yang menyukai kendaraan tangguh dan siap melibas medan berat.
Meski belum sepenuhnya menjadi “rally truck”, Triton Raider hadir dengan sentuhan off-road yang lebih serius. Model ini dikembangkan bersama perusahaan rekayasa otomotif Premcar, menghadirkan peningkatan signifikan di sektor kaki-kaki dan perlindungan bodi, tanpa mengubah mesin utama.
Desain Lebih Garang, Siap Jelajah Off-Road
Secara tampilan, Triton Raider tampil lebih agresif dibanding varian standar. Beberapa elemen pembeda antara lain Velg 18 inci warna, Brushed Bronze, Bash plate merah di bagian depan, aksen grille krom, dekorasi “Sandstorm” di sisi bodi dan side protection bar dan sports bar dengan aksen merah.
Pilihan warna yang tersedia meliputi White Diamond, Black Mica, Blade Silver, dan Graphite Grey.
Masuk ke kabin, nuansa sporty tetap terasa dengan balutan jok kulit hitam berpadu jahitan oranye serta emblem “Raider” pada headrest dan konsol tengah. Basisnya menggunakan varian tinggi Triton GSR, sehingga fitur standar tergolong lengkap.
Baca Juga:Mitsubishi Fuso Bidik Industri Cold Chain Indonesia, Siapkan Truk dan Layanan Digital Terintegrasi
Suspensi Khusus, Dikembangkan di Medan Ekstrem
Peningkatan terbesar justru ada di balik bodi. Premcar melakukan pengembangan intensif dengan total pengujian lebih dari 40.000 km dan uji coba tambahan sejauh 7.000 km di medan ekstrem Australia.
Hasilnya, Triton Raider mendapatkan suspensi depan baru dengan teknologi internal rebound spring, per pegas depan dan bump stop yang disempurnakan.
Menggunakan ban all-terrain Bridgestone Dueler A/T. Dengan setup ini membuat tinggi kendaraan meningkat +25 mm di depan dan +15 mm di belakang.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik