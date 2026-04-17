Ford Resmikan Experience Center di Sunter, Sediakan Area Kustomisasi

Ford Ranger Raptor3.0 model custom. (RMA)

JawaPos.com - Ford RMA Indonesia resmi meresmikan Ford Experience Center (FEC) Sunter di Jakarta Utara. Berlokasi di Jl. Yos Sudarso, fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas 1.014 meter persegi dan menjadi pusat layanan terpadu bagi pelanggan Ford di Indonesia.

FEC Sunter hadir dengan konsep multi-functional hub, yang tidak hanya berfungsi sebagai showroom, tetapi juga menggabungkan edukasi produk, layanan kustomisasi, hingga ruang komunitas dalam satu lokasi.

Pengunjung dapat mengenal teknologi dan fitur kendaraan terbaru seperti Ford Ranger dan Ford Everest dalam suasana yang interaktif dan nyaman.

Tersedia juga area lounge dan kafe hasil kolaborasi dengan Common Grounds, yang memungkinkan pelanggan bersantai sambil berdiskusi dengan konsultan Ford.

Pengunjung dapat melihat berbagai aksesori resmi hingga konsep tampilan kendaraan bergaya outdoor. Juga tersedia merchandise dan perlengkapan lifestyle yang mendukung gaya hidup otomotif modern.

Layanan Lengkap 3S dan Paket Servis

Sebagai bagian dari jaringan dealer Ford, FEC Sunter dilengkapi fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts). Seluruh layanan penjualan, perawatan, hingga suku cadang tersedia dalam satu atap.

Ford juga menawarkan program Ford 360 Care, berupa servis gratis dan suku cadang selama 3 tahun atau hingga 60.000 km, serta garansi kendaraan 3 tahun atau 100.000 km.

Dalam rangka pembukaan, Ford memberikan tambahan bagi pembelian kendaraan hingga 31 Mei 2026, berupa tambahan 1 tahun extended warranty dan garansi ban selama 1 tahun.