Pikap Rasa SUV Mewah! Chery KP31 Siap Goyang Hilux dan Ranger, Bisa Masuk Indonesia?

Tampilan Chery KP31 mobil hibrida yang dipasarkan di Australia. (dok.carscops)
JawaPos.com - Pasar pikap yang selama ini identik dengan kendaraan “pekerja keras” kini mulai berubah arah. Bukan lagi sekadar tangguh, tapi juga harus nyaman, canggih, bahkan mewah.
Di tengah pergeseran ini, pabrikan asal Tiongkok, Chery, diam-diam menyiapkan gebrakan besar lewat model terbarunya, KP31. Pikap ini tak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga membawa nuansa premium yang biasanya hanya ditemukan di SUV kelas atas.
Setelah memperlihatkan tampilan luar, Chery kini membuka detail interior KP31—dan hasilnya cukup mengejutkan.
Begitu masuk kabin, kesan “kendaraan kerja” langsung hilang. Interior KP31 tampil dengan kombinasi warna krem dan hitam yang elegan, menghadirkan atmosfer seperti SUV premium.
Dashboard didominasi layar infotainment besar yang modern, dipadukan dengan panel instrumen digital. Material yang menyerupai Alcantara di bagian atas dashboard semakin menegaskan kesan mewah.
Namun Chery tidak melupakan sisi fungsional. Tombol fisik tetap tersedia dengan ukuran besar, memudahkan pengoperasian saat berkendara.
Bahkan, tersedia Wireless charging ganda, kontrol off-road lengkap, diferensial pengunci serta jok dengan fitur pemanas dan ventilasi. Ini bukan sekadar pikap—ini kombinasi antara kendaraan kerja dan mobil lifestyle.
Mesin Diesel Hybrid, Jarang Ada di Kelasnya
Yang membuat KP31 semakin menarik adalah teknologi yang dibawanya. Chery menyematkan sistem diesel plug-in hybrid, sesuatu yang masih sangat jarang di segmen pikap.
Mesin 2.5 liter turbo dipadukan dengan sistem elektrifikasi, menjanjikan efisiensi tanpa mengorbankan tenaga. Untuk kebutuhan kerja, spesifikasinya tidak main-main yaitu dengan kapasitas angkut hingga 1 ton, kemampuan towing mencapai 3,5 ton. Artinya, meski tampil mewah, DNA kendaraan kerja tetap dipertahankan.
