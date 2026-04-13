Jangan Asal Beli! Ini 7 Tips Memilih Sarung Tangan Motor yang Bikin Kamu Lebih Aman & Nyaman

JawaPos.com - Sarung tangan motor bukan sekadar pelengkap gaya saat berkendara, tapi juga perlindungan penting yang sering dianggap sepele. Padahal, pilihan yang salah bisa bikin tangan cepat pegal, berkeringat, bahkan kurang aman saat terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan.

Supaya perjalanan kamu tetap nyaman dan aman, penting banget memilih sarung tangan yang sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari model, bahan, hingga fitur tambahan, semuanya punya peran penting.

Nah, berikut ini tips yang bisa kamu jadikan panduan sebelum membeli seperti dirangkum dari laman Astra Honda!

1. Pilih Model yang sesuai Kebutuhanmu

Sarung tangan motor umumnya hadir dalam dua model utama, yaitu full dan half. Model full menutup seluruh bagian tangan hingga ujung jari, sehingga memberikan perlindungan maksimal. Ini cocok banget buat kamu yang sering touring atau berkendara di jalan padat dengan risiko tinggi.

Sementara itu, model half lebih ringan dan terbuka di bagian jari. Tipe ini cocok untuk penggunaan santai atau harian, terutama saat cuaca panas karena terasa lebih adem. Jadi, sesuaikan pilihan dengan aktivitas berkendara kamu, ya.

2. Pastikan Ukurannya Pas di Tangan

Ukuran sarung tangan sering dianggap sepele, padahal ini berpengaruh besar pada kenyamanan dan keamanan. Kalau terlalu longgar, sarung tangan bisa licin dan mengganggu kontrol. Sebaliknya, kalau terlalu sempit, tangan kamu bisa cepat pegal dan sulit bergerak.