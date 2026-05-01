Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 05.14 WIB

Libur Panjang Jangan Cuma Rebahan, Ini 6 Bagian Mobil dan Motor yang Wajib Dicek

Ilustrasi merawat mobil. (Suzuki Dwiperkasa)

JawaPos.com - Libur panjang tak selalu harus diisi dengan bepergian atau jalan-jalan. Bagi pemilik kendaraan, waktu luang saat liburan justru bisa dimanfaatkan untuk mengecek kondisi mobil atau motor agar tetap prima saat digunakan kembali beraktivitas.

Perawatan ringan kendaraan di rumah menjadi langkah penting untuk menjaga performa sekaligus mencegah kerusakan yang bisa muncul tiba-tiba.

Terlebih, banyak kendaraan yang jarang digunakan selama liburan sehingga beberapa komponen perlu mendapat perhatian khusus.

Selain lebih hemat biaya servis, pengecekan mandiri juga membantu pemilik kendaraan mengetahui kondisi mobil atau motor lebih awal sebelum muncul kerusakan yang lebih besar.

1.Cek Oli Mesin dan Cairan Kendaraan
Bagian pertama yang wajib diperiksa adalah kondisi oli mesin. Pastikan volume oli masih dalam batas aman dan warna oli tidak terlalu hitam pekat.

Oli yang sudah lama tidak diganti dapat menurunkan performa mesin dan membuat komponen cepat aus. Untuk mobil, cek juga cairan radiator, minyak rem, dan air wiper agar seluruh sistem kendaraan tetap bekerja optimal.

Sementara pada motor, pemilik juga bisa memeriksa oli gardan khusus motor matik agar performa tetap nyaman digunakan harian.

2. Periksa Kondisi Ban
Ban menjadi salah satu komponen penting yang sering luput dari perhatian. Tekanan angin yang kurang atau terlalu tinggi dapat memengaruhi kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Selain tekanan, cek juga kondisi permukaan ban. Jika mulai retak, tipis, atau aus tidak merata, sebaiknya segera dilakukan penggantian.
Untuk mobil, jangan lupa memeriksa ban cadangan agar tetap siap digunakan dalam kondisi darurat.

3. Pastikan Rem Masih Pakem
Sistem pengereman wajib berada dalam kondisi baik meski kendaraan jarang digunakan selama liburan. Coba periksa respons rem saat kendaraan dijalankan perlahan.

