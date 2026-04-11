15 Rekomendasi Sarung Tangan Terbaik untuk Riding

JawaPos.com - Sarung tangan bukan lagi sekadar pelengkap berkendara. Di tengah mobilitas tinggi dan kondisi jalan yang tak selalu ramah, perlindungan tangan jadi kebutuhan penting. Mulai dari menjaga grip, mengurangi risiko cedera, hingga menunjang kenyamanan saat perjalanan jauh.

Ada beragam produk outdoor hingga koleksi riding gear yang dapat menjadi rekomendasi sarung tangan pilihan:

1. Eiger Evredait Half Gloves

Model setengah jari ini cocok untuk penggunaan harian. Desainnya ringan dengan sirkulasi udara yang baik, sehingga tetap nyaman dipakai di cuaca panas. Ideal untuk kamu yang butuh fleksibilitas tanpa kehilangan grip.

2. Eiger Women Wera Full Gloves 3.0

Dirancang khusus untuk perempuan, sarung tangan ini menawarkan fit yang lebih ergonomis. Materialnya lembut namun tetap kuat, cocok untuk riding jarak dekat maupun menengah.

3. Eiger Vertmountride Full Glove

Pilihan tepat untuk pengendara yang butuh perlindungan lebih. Desain full gloves memberikan proteksi maksimal, ditambah material yang mendukung kenyamanan dalam perjalanan panjang.