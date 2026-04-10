Isuzu GIGA FVM Lakukan Kolaborasi Isuzu dan MODA Perkuat Logistik Nasional

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menampilkan truk andalannya, Isuzu GIGA FVM, di ajang GIICOMVEC 2026 melalui kolaborasi dengan PT Mobilitas Digital Indonesia (MODA). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan solusi transportasi logistik yang efisien dan terintegrasi di Indonesia.

Kerja sama Isuzu dan MODA menekankan pentingnya sinergi antara kendaraan niaga dan sistem layanan logistik berbasis teknologi. MODA memanfaatkan armada Isuzu untuk berbagai layanan, mulai dari rental truk, pengiriman on-call, hingga logistik end-to-end yang didukung sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas operasional.

Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan MODA dalam menggunakan kendaraan Isuzu sebagai kendaraan operasional mereka menjalankan bisnis logistiknya secara end to end.

"Kepercayaan yang diberikan ini menjadi bukti nyata bahwasanya kendaraan Isuzu bisa mendorong efisiensi dan produktivitas sektor logistik di Indonesia, dan Isuzu menjadi partner yang bisa diandalkan," ungkap Rian.

Isuzu GIGA FVM sendiri merupakan truk medium duty konfigurasi 6x2 yang dirancang untuk kebutuhan distribusi jarak jauh. Kendaraan ini mengandalkan mesin diesel 7.790 cc dengan teknologi common rail dan VGS turbo intercooler yang mampu menghasilkan tenaga hingga 285 PS dan torsi besar.

Performa tersebut didukung sasis kuat dengan ketebalan 8 mm serta kemampuan angkut hingga 26 ton (GVW). Fleksibilitasnya memungkinkan penggunaan untuk berbagai aplikasi seperti wing box, box logistik, tangki, hingga kendaraan distribusi khusus.

Dengan spesifikasi tersebut, Isuzu GIGA FVM dinilai cocok untuk berbagai sektor industri, mulai dari logistik, manufaktur, konstruksi, hingga distribusi barang skala besar.