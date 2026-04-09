ELF Refrigerator Jadi Andalan Baru Isuzu di Segmen Logistik Dingin

Isuzu ELF Refrigerator dibangun menggunakan sasis Isuzu ELF NMR L (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menampilkan Isuzu ELF Refrigerator di ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 sebagai solusi kendaraan niaga untuk kebutuhan logistik cold chain.
Kendaraan ini dikembangkan bersama Vitrans dan ditujukan untuk mendukung distribusi barang yang membutuhkan suhu terkontrol, seperti produk farmasi, makanan dan minuman (F&B), FMCG, hingga bahan kimia.
Isuzu Bidik Kebutuhan Cold Chain yang Terus Tumbuh
Permintaan terhadap kendaraan logistik berpendingin dinilai terus meningkat seiring berkembangnya sektor distribusi modern di Indonesia.
Karena itu, Isuzu melihat kebutuhan kendaraan niaga kini tidak lagi hanya soal daya angkut, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang semakin spesifik, termasuk untuk distribusi rantai dingin atau cold chain.
Business Strategy Division Head PT IAMI, Rian Erlangga, mengatakan kehadiran Isuzu ELF Refrigerator menjadi contoh bagaimana kendaraan niaga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan di lapangan.
Gunakan Basis Isuzu ELF NMR L
Isuzu ELF Refrigerator dibangun menggunakan sasis Isuzu ELF NMR L, yang selama ini dikenal sebagai salah satu model truk ringan untuk kebutuhan distribusi dan operasional bisnis.
Salah satu keunggulannya terletak pada area belakang yang cukup panjang, dengan kapasitas box mencapai 23,9 meter kubik, yang diklaim menjadi salah satu yang terbesar di kelasnya.
Ruang angkut ini dinilai penting untuk mendukung distribusi barang bersuhu terkontrol dalam jumlah lebih besar dan lebih efisien.
