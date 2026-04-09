DPR RI Tinjau Pabrik QJMOTOR Indonesia, Dorong TKDN dan Standar Global Industri Otomotif

Kunker Komisi VII DPR ke pabrik QJMotor Manufacture Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan TKDN, penerapan SNI, serta penguatan investasi untuk mendorong daya saing industri otomotif nasional. (Istimewa)
JawaPos.com-Pabrik sepeda motor QJMotor Manufacture Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jabar, menerima kunjungan kerja dari Komisi VII DPR RI dalam rangka meninjau kesiapan investasi serta arah pengembangan industri otomotif nasional.
Kunjungan ini menjadi forum strategis antara regulator dan pelaku industri untuk membahas berbagai isu penting, mulai dari peningkatan nilai investasi, penguatan industri dalam negeri, hingga penerapan standar manufaktur berdaya saing global.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Pertaunan Dulay, menegaskan pentingnya penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai fondasi utama dalam membangun industri otomotif nasional yang mandiri.
“Kami mendorong agar setiap investasi di sektor manufaktur tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri melalui implementasi TKDN yang terukur dan bertahap,” ujarnya saat kunjungan.
Menanggapi hal tersebut, manajemen QJMotor Manufacture Indonesia memastikan bahwa peningkatan TKDN telah menjadi bagian dari roadmap perusahaan. Implementasi akan dilakukan secara bertahap seiring penguatan kapasitas produksi serta pengembangan rantai pasok lokal.
Perusahaan juga menegaskan kekuatan teknologi manufakturnya yang mengusung sistem produksi modern, rekayasa presisi, serta standar pengendalian kualitas global. Fasilitas produksi disebut telah mengintegrasikan otomasi terkini dengan protokol quality assurance ketat demi menjaga konsistensi dan efisiensi.
Selain itu, transfer teknologi dari jaringan global QJMOTOR juga menjadi salah satu kunci pengembangan. Pabrik di Indonesia dirancang agar mampu memenuhi standar internasional sekaligus adaptif terhadap kebutuhan pasar domestik.
Di sisi lain, komitmen investasi jangka panjang turut diperkuat melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini dilakukan melalui strategi transfer knowledge antara pusat QJMOTOR di Tiongkok dengan talenta lokal.
