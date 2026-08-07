Suzuki Fronx Kuro Jadi Primadona di GIIAS 2026, Temani XL7 Terbaru

Suzuki Fronx Kuro tampil mencuri perhatian di GIIAS 2026 dengan balutan serba hitam yang sporty dan maskulin. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Booth Suzuki menjadi salah satu titik yang menarik perhatian pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Selain menghadirkan XL7 terbaru sebagai model yang mendapat penyegaran, Suzuki juga membawa Fronx SGX Hybrid Kuro yang tampil dengan karakter berbeda melalui dominasi warna hitam.
Department Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R. Murdoko mengatakan Fronx SGX Hybrid Kuro diperkenalkan untuk memberikan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan tampilan berbeda. "Kami menghadirkan Fronx SGX Hybrid Kuro sebagai pilihan dengan karakter yang lebih khas," terang Randy.
Nama Kuro yang berarti hitam dalam bahasa Jepang terasa pada tampilan eksteriornya. Fronx SGX Hybrid Kuro mendapatkan New Black Front Grille Garnish dan pelek alloy berwarna hitam berukuran 16 inci. Kombinasi tersebut membuat karakter SUV bergaya coupe itu terlihat lebih sporty dan maskulin.
Randy menjelaskan, konsep Kuro memang diarahkan bagi konsumen yang menyukai tampilan dengan dominasi warna hitam. "Kuro itu identik dengan warna hitam dan kami ingin memberikan karakter yang lebih unik pada Fronx," ujarnya.
Fronx Kuro sendiri dipasarkan dengan harga Rp 333,8 juta on the road (OTR) Jakarta. Varian tersebut menjadi pilihan baru di keluarga Fronx yang menyasar konsumen dengan selera terhadap tampilan SUV yang lebih sporty.
Menariknya, Fronx Kuro tidak diposisikan sebagai model yang produksinya dibatasi.
"Fronx Kuro bukan model yang jumlah produksinya dibatasi. Ini bagian dari penyegaran yang kami lakukan secara berkala," urainya.
Menurut dia, Suzuki melakukan survei kepada konsumen untuk mengetahui respons terhadap produk yang dipasarkan. Masukan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari desain, fitur, hingga layanan purnajual.
Strategi tersebut menjadi penting karena Fronx memiliki penerimaan cukup baik sejak diperkenalkan di Indonesia pada 2025. Suzuki mencatat penjualan ritel Fronx mencapai lebih dari 14.000 unit selama periode Juni 2025 hingga Mei 2026. Varian SGX menjadi pilihan terbanyak dengan kontribusi 52 persen, disusul GX 27 persen dan GL 21 persen.
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