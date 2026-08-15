Transfer Zion Suzuki ke Juventus Terancam Batal, PSG Belum Putuskan Masa Depan Chevalier

JawaPos.com - Rencana Juventus mendapatkan Zion Suzuki belum sepenuhnya aman.

Bianconeri masih berharap bisa membawa kiper asal Jepang tersebut ke Turin dengan status pinjaman, tetapi keputusan Paris Saint-Germain (PSG) mengenai masa depan Lucas Chevalier membuat situasi kembali berubah.

Juventus sebelumnya berada dalam posisi cukup nyaman untuk mengamankan Suzuki.

Kiper yang kini masih tercatat sebagai pemain Parma itu disebut segera bergabung dengan PSG setelah klub asal Paris tersebut mencapai kesepakatan transfer dengan Parma.

PSG kabarnya harus mengeluarkan dana sekitar 35 juta euro untuk mendapatkan Suzuki. Setelah transfer tersebut rampung, Juventus berharap bisa memanfaatkan situasi dengan meminjam sang penjaga gawang untuk musim mendatang.

Skema itu sempat terlihat masuk akal. PSG sudah memiliki Matvey Safonov sebagai opsi utama di bawah mistar.

Sementara itu, Suzuki membutuhkan menit bermain untuk terus berkembang setelah menunjukkan kemampuan menjanjikan bersama Jepang.

Namun, situasi berubah karena Chevalier. Kiper asal Prancis tersebut ternyata belum menyerah untuk mendapatkan kembali posisinya di PSG.