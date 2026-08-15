Transfer Zion Suzuki ke Juventus Terancam Batal, PSG Belum Putuskan Masa Depan Chevalier

Zion Suzuki. (Instagram @zionsuzuki)
JawaPos.com - Rencana Juventus mendapatkan Zion Suzuki belum sepenuhnya aman.
Bianconeri masih berharap bisa membawa kiper asal Jepang tersebut ke Turin dengan status pinjaman, tetapi keputusan Paris Saint-Germain (PSG) mengenai masa depan Lucas Chevalier membuat situasi kembali berubah.
Juventus sebelumnya berada dalam posisi cukup nyaman untuk mengamankan Suzuki.
Kiper yang kini masih tercatat sebagai pemain Parma itu disebut segera bergabung dengan PSG setelah klub asal Paris tersebut mencapai kesepakatan transfer dengan Parma.
PSG kabarnya harus mengeluarkan dana sekitar 35 juta euro untuk mendapatkan Suzuki. Setelah transfer tersebut rampung, Juventus berharap bisa memanfaatkan situasi dengan meminjam sang penjaga gawang untuk musim mendatang.
Skema itu sempat terlihat masuk akal. PSG sudah memiliki Matvey Safonov sebagai opsi utama di bawah mistar.
Sementara itu, Suzuki membutuhkan menit bermain untuk terus berkembang setelah menunjukkan kemampuan menjanjikan bersama Jepang.
Namun, situasi berubah karena Chevalier. Kiper asal Prancis tersebut ternyata belum menyerah untuk mendapatkan kembali posisinya di PSG.
Chevalier ingin bertahan di Paris dan membuktikan kepada pelatih Luis Enrique bahwa dirinya masih pantas menjadi penjaga gawang utama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati