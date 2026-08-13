10 Besar Brand dengan Penjualan Mobil Terbanyak Juli 2026: BYD Nomor 3 Salip Suzuki

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) telah mengeluarkan data penjualan mobil pada Juli 2026. Menariknya, penjualan otomotif terus mengalami tren positif.

Seperti dilihat pada data yang diterima JawaPos.com, penjualan wholesales Juli 2026 mencapai angka 77.603 unit. Naik tipis 4,5 persen secara month-to-month (mtm) dari Juni 2026 yang mencapai angka 77.603 unit.

Hal yang sama juga terjadi pada penjualan retail sales, penjualan wholesales pada Juli mengalami kenaikan 3,6 persen menjadi 77.412 dibanding bulan lalu yang berada di angka 74.758 unit.

Adapun pabrikan otomotif asal Jepang, Toyota masih menjadi yang teratas dalam hal penjualan dengan angka 21.642 unit pada Juli. Adapun angka tersebut turun sedikit dibanding penjualan bulan lalu yang mencapai 22.813 unit.

Pada nomor dua, masih kerabat jauh Toyota yakni Daihatsu dengan angka 14.125 unit. Menariknya, jumlah ini sama persis dengan apa yang diraih Daihatsu pada bulan lalu.

Yang menarik juga terjadi di nomor 3, BYD menyalip posisi Suzuki dengan meraup penjualan 6.569 unit. Selanjutnya ada Mitsubishi Motors dengan angka 6.143 unit.

Pada nomor lima dan enam masih dengan Suzuki dengan Mitsubishi Fuso yang masing-masing meraup 5.654 unit dan 4.969 unit. Selanjutnya giliran Hino dan Jaecoo yang meraih penjualan 3.440 unit dan 3.200 unit.