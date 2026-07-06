Jangan Tunggu Pecah di Jalan! Begini Cara Merawat Selang Radiator Mobil agar Mesin Tetap Aman

JawaPos.com - Selang radiator menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pendingin mesin mobil. Meski bentuknya sederhana, kerusakan pada bagian ini bisa memicu kebocoran cairan pendingin hingga menyebabkan mesin mengalami overheat jika tidak segera ditangani.

Sayangnya, banyak pemilik kendaraan baru menyadari pentingnya perawatan selang radiator ketika masalah sudah terjadi. Padahal, dengan pemeriksaan dan perawatan rutin, usia pakai komponen berbahan karet ini dapat lebih panjang sekaligus menjaga performa sistem pendingin tetap optimal.

Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk merawat selang radiator mobil seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Lakukan Pemeriksaan Kondisi Selang Secara Berkala

Luangkan waktu untuk memeriksa kondisi fisik selang radiator, baik yang berada di bagian atas maupun bawah mesin. Perhatikan apakah mulai muncul retakan kecil, permukaan yang mengeras, atau tanda-tanda keausan lainnya.

Kamu juga bisa menekan permukaan selang secara perlahan untuk mengecek elastisitasnya. Jika terasa terlalu keras atau justru terlalu lembek, kondisi tersebut bisa menjadi pertanda selang sudah mulai melemah dan perlu diganti. Pemeriksaan sederhana ini sebaiknya dilakukan setidaknya satu kali setiap bulan agar potensi kebocoran dapat dideteksi lebih awal.

2. Gunakan Cairan Pendingin yang Sesuai

Kondisi selang radiator juga dipengaruhi oleh jenis cairan pendingin yang digunakan. Sebaiknya gunakan coolant berkualitas sesuai rekomendasi pabrikan karena cairan tersebut dirancang untuk mencegah karat sekaligus menjaga komponen karet tetap awet.

Hindari menggunakan air keran sebagai pengganti coolant. Kandungan mineral di dalamnya berpotensi menimbulkan endapan dan mempercepat kerusakan pada sistem pendingin. Selain itu, lakukan penggantian cairan pendingin secara berkala, misalnya setiap menempuh sekitar 20.000 kilometer atau mengikuti jadwal perawatan kendaraan.