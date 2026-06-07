Apple Mulai Terapkan Verifikasi Usia di App Store, Pengguna di Texas Wajib Buktikan Umur

Ilustrasi: Apple App Store. (Pymnts)
JawaPos.com - Apple mulai menerapkan mekanisme verifikasi usia bagi pengguna App Store di Texas. Langkah ini menyusul keputusan pengadilan banding federal yang mengizinkan penerapan sementara Undang-Undang Akuntabilitas App Store Texas di tengah proses gugatan hukum yang masih berjalan.
Seperti dilansir dari The Verge, berdasarkan kebijakan tersebut, warga Texas yang membuat akun Apple baru harus membuktikan bahwa mereka berusia minimal 18 tahun. Verifikasi dapat dilakukan melalui kartu kredit atau identitas resmi yang diterbitkan pemerintah.
Dalam beberapa kasus, Apple juga dapat mengonfirmasi usia pengguna secara otomatis berdasarkan informasi usia yang tercantum pada akun serta keberadaan kartu kredit yang terhubung.
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Untuk pengguna berusia di bawah 18 tahun, mereka diwajibkan menggunakan fitur Berbagi Keluarga (Family Sharing). Melalui sistem ini, orang tua atau wali harus memberikan persetujuan sebelum anak mengunduh aplikasi atau melakukan transaksi dalam aplikasi.
Di sisi lain, pengembang aplikasi dituntut menyediakan pengalaman yang sesuai dengan kelompok usia pengguna muda dan dapat memanfaatkan API Declared Age Range milik Apple untuk mengetahui kategori usia pengguna.
Meski sebelumnya menentang kewajiban verifikasi usia di tingkat toko aplikasi, Apple telah menyatakan akan menerapkan sistem serupa guna memenuhi regulasi yang berlaku di sejumlah wilayah, termasuk Utah, Louisiana, Brasil, Australia, Singapura, dan Inggris.
Kewajiban yang sejenis juga berlaku bagi Google, yang harus menyesuaikan layanan Play Store serta menyediakan fitur pengecekan usia bagi para pengembang.
Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, seorang hakim sempat menghentikan penerapan Undang-Undang Akuntabilitas App Store Texas (SB 2420). Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan banding sehingga aturan itu dapat diberlakukan sementara hingga ada keputusan final terkait konstitusionalitasnya.
Terlepas dari hasil akhir perkara di Texas, pembahasan rancangan undang-undang federal dengan nama yang sama masih berlanjut di Kongres Amerika Serikat. Jika disahkan, aturan tersebut berpotensi mewajibkan verifikasi usia di seluruh toko aplikasi di tingkat nasional.
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