Nanda Prayoga
13 April 2026, 16.15 WIB

4 Cara Selamatkan Mesin Motor karena Knalpot Ngebul Asap Putih

Ilustrasi knalpot motor ngebul. (Pixabay)

JawaPos.com - Masalah asap putih pada motor memang harus segera diatasi terutama pada asap putih tebal. Asap putih yang terus dibiarkan bisa menyebabkan berbagai masalah pada mesin dan tentunya mengganggu kenyamanan dan keselamatan saat berkendara.

Lalu, apa yang harus dilakukan ketika motor mengeluarkan asap putih? Berikut terdapat 4 cara mengatasi asap putih pada motor yang bisa kamu lakukan seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Menutup Ujung Knalpot

Apabila motor kamu hanya mengeluarkan asap tipis, maka kamu bisa mengatasinya dengan memarkirkan motor kamu di dalam rumah atau garasi. Jika terpaksa harus meletakkan motor di luar rumah, maka kamu bisa menutup ujung knalpot.

2. Memeriksa Level Cairan Pendingin

Apabila motor kamu mengeluarkan asap putih tebal dan keluar secara terus-menerus, maka tunggu motor dingin. Begitu motor dingin, Anda bisa memeriksa level cairan pendingin kamu.

Apabila cairan pendingin kamu berkurang drastis, maka bisa jadi terjadi kebocoran pada komponen mesin seperti paking silinder atau piston. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengganti paking kepala silinder.

Dikarenakan penggantian gasket termasuk pekerjaan yang rumit, kamu bisa membawa motor kamu ke bengkel resmi untuk dilakukan perbaikan.

3. Mengganti Knalpot

Jika keluarnya asap motor disebabkan karena penggunaan knalpot aftermarket yang sembarangan, maka kamu disarankan untuk mengganti knalpot. Pilihlah knalpot yang sesuai dengan standar pabrik.

