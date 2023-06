Suzuki Sebar Teaser Sebelum Peluncuran Mobil Baru, Dimungkinkan XL7 Hybrid

JawaPos.com - Ramai menjadi bahasan hangat dikalangan pecinta otomotif Indonesia yang menunggu kehadiran mobil hybrid terbaru dari Suzuki. Seperti diketahui PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berencana akan meluncurkan mobil penumpang ramah lingkungan alias hybrid yang disinyalir adalah Suzuki XL7 Hybrid.

Hal ini terlihat dari sebaran teaser yang ada di media sosial dan bahkan pihak Szuki juga telah mengumumkan tanggal peluncurannya. Sebuah gambar teaser mobil baru diunggah di akun Instagram resmi Suzuki Indonesia.

Tampak jelat terlihat dalam gambar yang diunggah mempunyai kemiripan dengan wajah XL7. Apalagi yang meyakinkan adalah terdapat angka 7 yang cukup besar di belakangnya sebagai background.

Selain sosok unit yang akan diluncurkan, pihak Suzuiki juga mencantumkan tanggal peluncuraannya, yaitu 15 Juni 2023 ditambah tulisan Ready For The New Energy? ini artinya sebuah mobil ramah lingkungan yang akan diluncurkan.

"Better energy, for better future! It's time to be a part of the real determination. Coming soon 15.06.2023," tulis keterangan unggahan itu di akun @Suzuki_ID yang dikutip pada Jumat 2 Juni 2023.

Bahkan selain akun resmi Suzuki gambar ini juga diunggah oleh Head of Brand Development & Marketing Research 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang akrab disapa bung Harold Donnel. Dirinya memastikan kalau mobil Suzuki terbaru akan segera mengaspal di Indonesia.

Memang, sebelumnya pabrikan Jepang ini sempat memberikan bocoran kalau akan meluncurkan mobiil hybrid baru setelah Ertiga Hybrid. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Marketing 4W PT SIS, Donny Saputra, sekitar bulan Juni 2022.

"Memang nantinya ada beberapa model yang kami persiapkan karena tidak berhenti sampai All New Ertiga hybrid. Kami akan melelektrifikasi pada model yang kami jual atau model yang akan kami jual," ujar Donny saat itu.

Sangat dimungkinkan nantinya Suzuki XL7 Hybrid akan memakai mesin hibrida seperti Ertiga, yakni mild-hybrid. Dapur pacu akan memakai mesin kode K15B berkapasitas 1.462 cc yang dipadukan dengan baterai lithium-ion 10Ah 12V yang hasilkan tenaga maksimum mencapai 102 dk dengan torsi puncak 138 Nm.

Suzuki XL7 versi bensin dalam catatan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang 2022 lalu mobil ini terjual sebanyak 14.540 unit. Jumlah angka ini berkurang 1.550 unit dibanding 2021.

Pasalnya di 2021 Suzuki XL 7 masih terjual sebanyak 16.090 unit. Sedangkan di Januari – Maret 2023 terjual 3.875 unit, naik dibanding tiga bulan pertama 2022 yang sebanyak 3.434 unit dan Januari – Maret 2021 yang masih 3.260 unit. Rupanya strategi Suzuki untuk memberikan varian mesin hybrid XL7 telah bulat dan optimistis.