Jetour Bongkar Teknologi i-DM, Hybrid Pintar yang Bisa Hemat BBM Sekaligus Taklukkan Off-Road

Jetour T2 ramaikan pasar SUV Boxy di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Pasar SUV hybrid semakin panas setelah Jetour memperkenalkan teknologi i-DM pada lini T Series terbaru mereka. Bukan sekadar hybrid biasa, teknologi ini diklaim mampu menggabungkan efisiensi tenaga listrik untuk penggunaan harian dengan kemampuan off-road pintar yang siap melibas berbagai medan.
Menariknya lagi, sistem i-DM juga dirancang mendukung gaya hidup outdoor modern, mulai dari road trip hingga camping tanpa takut kehabisan daya.
Teknologi ini bukan sekadar hybrid biasa. i-DM dirancang untuk menggabungkan efisiensi tenaga listrik saat digunakan di perkotaan dengan performa mesin dan sistem multi-gear untuk kebutuhan perjalanan jauh hingga off-road.
Lewat teknologi tersebut, mobil dapat menggunakan tenaga listrik secara optimal saat kondisi lalu lintas padat agar lebih hemat energi dan rendah emisi.
Namun ketika dibutuhkan tenaga besar, mesin bensin dan sistem transmisi akan bekerja otomatis untuk menjaga performa tetap maksimal.
Menurut Jetour, karakter pasar Indonesia yang memiliki kebutuhan mobilitas beragam menjadi alasan utama pengembangan teknologi ini.
“Transformasi menuju kendaraan energi baru menjadi langkah penting bagi JETOUR dalam menjawab perubahan industri otomotif global. Kami terus memperkuat strategi ‘Travel+’ melalui inovasi teknologi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih terintegrasi dengan gaya hidup konsumen,” ujar Moch Ranggy Radiansyah, Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia.
Selain efisiensi, Jetour juga menghadirkan pengalaman off-road yang lebih mudah lewat sistem Fully Automatic Intelligent XWD pada Jetour T2 i-DM.
Teknologi tersebut memiliki mode “7+X” yang memungkinkan kendaraan beradaptasi otomatis dengan berbagai kondisi jalan tanpa pengaturan rumit dari pengemudi.
Dengan sistem pintar itu, pengalaman off-road yang sebelumnya identik dengan teknik mengemudi sulit kini dibuat lebih praktis dan mudah digunakan oleh lebih banyak konsumen.
