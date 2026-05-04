Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 4 Mei 2026 | 23.48 WIB

Jetour Bongkar Teknologi i-DM, Hybrid Pintar yang Bisa Hemat BBM Sekaligus Taklukkan Off-Road

Jetour T2 ramaikan pasar SUV Boxy di Indonesia. (Istimewa) - Image

Jetour T2 ramaikan pasar SUV Boxy di Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Pasar SUV hybrid semakin panas setelah Jetour memperkenalkan teknologi i-DM pada lini T Series terbaru mereka. Bukan sekadar hybrid biasa, teknologi ini diklaim mampu menggabungkan efisiensi tenaga listrik untuk penggunaan harian dengan kemampuan off-road pintar yang siap melibas berbagai medan.

Menariknya lagi, sistem i-DM juga dirancang mendukung gaya hidup outdoor modern, mulai dari road trip hingga camping tanpa takut kehabisan daya.

Teknologi ini bukan sekadar hybrid biasa. i-DM dirancang untuk menggabungkan efisiensi tenaga listrik saat digunakan di perkotaan dengan performa mesin dan sistem multi-gear untuk kebutuhan perjalanan jauh hingga off-road.

Lewat teknologi tersebut, mobil dapat menggunakan tenaga listrik secara optimal saat kondisi lalu lintas padat agar lebih hemat energi dan rendah emisi.

Namun ketika dibutuhkan tenaga besar, mesin bensin dan sistem transmisi akan bekerja otomatis untuk menjaga performa tetap maksimal.

Menurut Jetour, karakter pasar Indonesia yang memiliki kebutuhan mobilitas beragam menjadi alasan utama pengembangan teknologi ini.

“Transformasi menuju kendaraan energi baru menjadi langkah penting bagi JETOUR dalam menjawab perubahan industri otomotif global. Kami terus memperkuat strategi ‘Travel+’ melalui inovasi teknologi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih terintegrasi dengan gaya hidup konsumen,” ujar Moch Ranggy Radiansyah, Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia.

Selain efisiensi, Jetour juga menghadirkan pengalaman off-road yang lebih mudah lewat sistem Fully Automatic Intelligent XWD pada Jetour T2 i-DM.

Teknologi tersebut memiliki mode “7+X” yang memungkinkan kendaraan beradaptasi otomatis dengan berbagai kondisi jalan tanpa pengaturan rumit dari pengemudi.

Dengan sistem pintar itu, pengalaman off-road yang sebelumnya identik dengan teknik mengemudi sulit kini dibuat lebih praktis dan mudah digunakan oleh lebih banyak konsumen.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Unit Misterius DFSK Parkir, Isyarat Peluncuran Mobil Baru Makin Kuat - Image
Otomotif

Unit Misterius DFSK Parkir, Isyarat Peluncuran Mobil Baru Makin Kuat

Sabtu, 4 April 2026 | 15.18 WIB

DFSK Siapkan Kejutan? SUV Kamuflase Ini Diduga E5 Plus PHEV - Image
Otomotif

DFSK Siapkan Kejutan? SUV Kamuflase Ini Diduga E5 Plus PHEV

Sabtu, 4 April 2026 | 05.23 WIB

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas - Image
Zodiak

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

Rabu, 1 April 2026 | 00.38 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore