Vivo Y36 Series Rilis di Indonesia, Spesifikasi Menggoda dengan Gendong Memori Lega

JawaPos.com - Vivo Indonesia secara resmi meluncurkan Vivo Y36 Series lewat dua varian terbarunya, yaitu Vivo Y36 dan Vivo Y36 5G. Y Series terbaru Vivo ini diklaim sebagai smartphone pertama dikelasnya dengan Dynamic Glass Design ala flagship.

Smartphone ini juga dilengkapi dengan layar Ultra O Screen untuk melengkapi desain berkelas yang diusung oleh vivo Y36 Series ini. Performa jagoan dari smartphone ini didukung oleh ruang memori berkapasitas salah satu terbesar di kelasnya, dengan 256 GB ROM, 8GB + 8 GB Extended RAM, dukungan pengisian baterai 44 Watt FlashCharge, hingga konfigurasi kamera 50 MP Main Camera yang akan melengkapi kebutuhan setiap penggunannya.

“Lewat tampilan desainnya, Vivo memberikan material glass ini mampu menghadirkan tampilan elegan dan permukaan halus lewat Dynamic Glass Design yang nyaman ketika digenggam,” ungkap Gilang Pamenan, Product Manager vivo Indonesia.

Hadir dalam dua varian yaitu Vivo Y36 dan Vivo Y36 5G, seri terbaru ini secara khusus membawa desain dan inovasi berupa Dynamic Glass Design, pertama di Y Series. Mengusung tampilan smartphone ala sultan, vivo membawa perangkat yang tidak hanya stylish, tetapi juga tetap nyaman saat digenggam.

Selain memberikan material flagship ke bagian bodi smartphone, Vivo juga berusaha untuk memenuhi berbagai karakter dan identitas yang berbeda dari setiap konsumen yang ingin tampil penuh gaya dan unik sesuai diri masing-masing. Untuk varian Vivo Y36, Vivo menghadirkan dua warna yang diklaim sangat indah dan menawan.

Selain itu, Vivo Y36 Series ini ini juga melakukan update pada sektor daya dengan menghadirkan 44 Watt FlashCharge dengan baterai 5.000 mAh yang memberikan sistem pengisian daya salah satu yang tercepat di kelasnya. Kemampuan FlashCharge ini membuat smartphone akan terisi sampai 30 persen hanya dalam waktu 15 menit saja.

Guna memberikan performa ‘jagoan’ sesungguhnya, Vivo Y36 Series sudah didukung dengan dapur pacu yang kuat dan terbaik di kelasnya. Varian Vivo Y36 ditenagai oleh chipset Snapdragon 680 untuk memberikan kinerja tertinggi dan pengalaman hiburan sehari-hari yang luar biasa.

Platform ini memiliki fabrikasi 6 nm untuk memberikan konsumsi daya yang sangat rendah dan masa baterai yang lebih lama. Sedangkan untuk varian Vivo Y36 5G, vivo telah menanamkan chipset Dimensity 6020, yang menampilkan fabrikasi 7nm yang dapat memberikan respon aplikasi yang lebih cepat, frekuensi gambar yang lebih stabil, serta koneksi jaringan siap 5G yang lebih baik.

Untuk menunjang durability pada Vivo Y36 Series, smartphone ini telah memiliki kemampuan tahan debu dan tahan percikan air yang telah dibuktikan dengan sertifikasi IP54 Dust-Resistant and Splash Waterproof. Lalu, vivo Y36 hadir dengan Quality-Tested Durability (32.000 Times Drop Test, 6.000 USB Plugging Test, -20 C – 50 C (phone in use) & -40 C – 75 C (phone in storage) Extreme Environment Test, 6.500 Headset Port Test, dan juga Anti Gores).

Pada tampilan layarnya, Vivo Y36 Series hadir dengan resolusi tinggi FHD+, dukungan Wide Color Support (P3 Gamut), Sunlight Display (650 nits) dan juga 90Hz Refresh Rate yang akan memberikan kemaksimalan dalam menikmati hiburan dari layar smartphone.

Tak hanya itu, Vivo Y36 sudah memiliki refresh rate hingga 90Hz, yang membuat navigasi, scrolling, perpindahan antar aplikasi, dan animasi dalam aktivitas mobile gaming terlihat lebih halus. Smartphone ini akan memberikan pengalaman menonton hingga 650 nits dalam kondisi terang.