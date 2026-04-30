Pengalaman Kamera Galaxy S26 Series yang Lebih Mulus untuk Kreasi Konten Lebih Mudah

Kemampuan kreatif Galaxy S26 Series, cukup dengan perintah sederhana menggunakan kata-kata Anda sendiri membuat editan gambar yang anda sukai
JawaPos.com - Mengubah foto dari siang menjadi malam dalam hitungan detik. Mengembalikan bagian objek yang hilang dalam gambar, seperti kue yang sudah tergigit. Menggabungkan beberapa foto menjadi satu gambar yang utuh dan selaras secara mulus.
Kemampuan kreatif seperti ini dulu membutuhkan keahlian profesional atau waktu pengeditan berjam-jam. Kini, semuanya bisa dilakukan dalam hitungan menit langsung dari ponsel Galaxy S26 Series Anda, cukup dengan perintah sederhana menggunakan kata-kata Anda sendiri.
Inilah evolusi berikutnya dari kamera Galaxy S26 Series: pengalaman menyeluruh dari awal hingga akhir, yang dibangun dengan sistem kamera Galaxy paling terang yang pernah ada hingga saat ini.
Kamera mobile kini melampaui sekadar fungsi pengambilan gambar. Galaxy AI terbaru menyatukan kemampuan kreatif canggih untuk mengambil, mengedit, dan membagikan konten dalam satu platform yang intuitif. Hasilnya adalah pengalaman yang lebih mulus dan proses kreatif yang lebih mengalir, tanpa perlu berpindah aplikasi atau menavigasi alat yang kompleks, sehingga berkreasi terasa lebih cepat, sederhana, dan natural.
Di inti evolusi ini adalah keyakinan bahwa kreativitas tidak seharusnya dibatasi oleh keterampilan teknis atau pengalaman. Dari proses pengambilan hingga pengeditan, kamera Galaxy secara konsisten mendefinisikan ulang batasan yang sebelumnya dianggap mustahil.
Kini, siapa pun dapat menciptakan video sinematik, melacak pergerakan bintang di langit malam, atau menangkap foto dengan detail kaya bahkan dalam kondisi minim cahaya. Dengan dukungan input multimodal yang natural, proses pengeditan pun menjadi sesederhana menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam beberapa kata saja.
