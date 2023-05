Pakai Dua Sumber Tenaga, Perawatan Kendaraan Hybrid Harus Diperhatikan

JawaPos.com - Mesin mobil hybrid yang terdiri dari dua sumber tenaga jika tidak dirawat dengan baik dapat menimbulkan beberapa masalah, apalagi berkendara di kondisi Indonesia yang padat kendaraan dan cuaca yang panas.

Hal tersebut disampaikan oleh Senior Technical Support Specialist BG Products USA Ryan Weems. Menurut Ryan, mesin hybrid yang tidak selalu bekerja dapat menyebabkan bahan bakar cenderung lebih lama tertimbun di tangki, sehingga timbul uap air di dalam tangki bensin akibat kondensasi.

”Ketika hal itu terjadi, maka bahan bakar akan mudah teroksidasi serta menimbulkan korosi pada komponen mesin yang dapat menyebabkan masalah pada kendaraan hybrid,” ujar Ryan, saat di acara peluncuran BG Products Hybrid Performance, di Jakarta, kemarin (25/5).

Ryan mengklaim BG Indonesia menjadi yang pertama di Indonesia menghadirkan solusi untuk kendaraan hybrid yaitu Hybrid Performance Service Kit dengan formula yang efektif untuk mesin HEV.

Hybrid Performance Service Kit terdiri dari tiga rangkaian produk yaitu BG Platinum 44K for Hybrids, BG Advanced Formula MOA for Hybrids, BG EPR for Hybrids yang dapat merawat mesin HEV sehingga bebas dari masalah.

Asia Pacific Market Manager BG Indonesia Craig Guzinsky mengatakan, BG Indonesia melihat bahwa kendaraan berjenis Hybrid Electric Vehicle (HEV) mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. ”Karena kendaraan ini terkenal dengan kelebihannya yaitu hemat bahan bakar,” ujarnya.