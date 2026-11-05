Prioritaskan 16.550 Desa dan Kelurahan, Kemenko PM Kejar Penurunan Kemiskinan

Kemenko PM gandeng perguruan tinggi untuk turunkan angka kemiskinan di desa-desa dan kelurahan. Program itu akan dilakukan sampai 2029. (Kemenko PM)
JawaPos.com - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggandeng perguruan tinggi untuk menurunkan angka kemiskinan di desa-desa.
Untuk menyukseskan program tersebut, dilaksanakan dialog interaktif bertema Kampus Berdampak untuk Desa: Mendorong Inovasi dan Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan di Auditorium Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (5/11).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menyampaikan, saat ini pemerintah menggeser arah kebijakan. Yang semula berorientasi pada bantuan sosial (bansos) menjadi pemberdayaan.
Menurut Haris, pergeseran tersebut dilakukan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Pelaksanaannya dilakukan lewat tiga strategi. Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan.
”Kami mengajak UNESA dan seluruh perguruan tinggi untuk menempatkan pendampingan di lokasi prioritas dan mengukur hasilnya pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, bukan hanya anggaran dan fisik, agar dampak kampus bagi desa dapat dipertanggungjawabkan,” kata Haris.
Agar intervensi tepat sasaran, Kemenko PM sudah menetapkan 16.550 desa dan kelurahan sebagai lokasi prioritas. Seluruhnya masuk dalam Keputusan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Nomor 6 Tahun 2026.
Langkah itu juga didukung empat program prioritas yang memiliki dimensi pemberdayaan. Yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan SMK Go Global.
Haris optimistis dampak program bakal lebih besar bila diperkuat oleh ekosistem pemberdayaan yang utuh. Dia menilai perguruan tinggi sebagai salah satu pemegang peran penting.
Saat ini, masih kata Haris, sebanyak 262 perguruan tinggi berkomitmen mendampingi 40 ribu desa sampai 2029 mendatang. Kemudian dalam urusan inovasi, gagasan kampus diberi ruang melalui Innovilleague 2026 dan Mandaya Awards 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022