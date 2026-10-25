Tak lagi soal Gaji PNS, kini Kemenkop Siapkan Regulasi Usaha Koperasi Perumahan

Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Usai polemik penyaluran gaji ASN/pensiunan lewat koperasi mereda, kabar terbaru datang dari Kementerian Koperasi (Kemenkop).
Kemenkop kini tengah menyiapkan regulasi mengenai kegiatan usaha koperasi di bidang perumahan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan model usaha koperasi di sektor tersebut.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan, rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang Kegiatan Usaha di Bidang Perumahan oleh Koperasi telah melalui proses harmonisasi.
“Diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus mengatasi kendala seperti keterbatasan kemampuan uang muka dan pemenuhan syarat pembiayaan yang selama ini dirasakan masyarakat,” kata Destry, dikutip Minggu (25/10).
Kemenkop meluncurkan Koperasi Perumahan Rakyat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat, yang merupakan bagian dari upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Destry mengatakan, salah satu model usaha koperasi di bidang perumahan telah diterapkan di The Tamar Village, Cianjur.
Melalui skema tersebut, anggota koperasi, khususnya MBR dapat mencicil uang muka rumah secara bertahap selama 24 bulan.
Setelah uang muka lunas, koperasi mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema tersebut juga terbuka bagi masyarakat kelas menengah sesuai kemampuan masing-masing.
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