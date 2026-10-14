Kemenko Polkam Bantah Tolak Bantuan Karhutla dari Malaysia: Masih Komunikasi

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membantah Pemerintah Indonesia menolak tawaran bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Malaysia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menegaskan, saat ini komunikasi antara kedua negara masih berlangsung.

Dia menyatakan bahwa bantuan dari Malaysia sedang dalam pembahasan lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

”Status komunikasi (Indonesia dengan Malaysia) ini tentunya sedang on going, kanal tentunya melalui Kementerian Luar Negeri,” kata Honi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat (Jakpus).

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menolak bantuan penanganan karhutla dari Malaysia.

Menurut dia, saat ini tengah berlangsung pembahasan teknis terkait dengan bantuan yang bisa diterima.

”Tidak ada kata kita menolak, tidak. Karena ini untuk kepentingan masyarakat kita juga dan kita mengapresiasi tawaran itu. Semuanya masih berproses, tentunya banyak hal yang didiskusikan,” imbuhnya.

Menurut Honi, bantuan yang diberikan oleh Malaysia akan disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan karhutla.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki kewenangan untuk mengukur kebutuhan yang kira-kira diperlukan.