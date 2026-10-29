Kapolri Gandeng Muhammadiyah, Perangi Narkoba dan Judi Online

Pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Polri menggandeng Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memperkuat pencegahan kejahatan melalui edukasi masyarakat. Kolaborasi ini menyasar berbagai persoalan, mulai dari penyalahgunaan narkotika, judi online, penipuan, hingga kejahatan jalanan.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Suyudi mengapresiasi dukungan Muhammadiyah yang selama ini bersinergi dengan Polri dalam kegiatan dakwah dan kemasyarakatan, termasuk di daerah.
“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan PP Muhammadiyah dan jajaran sampai ke pelosok-pelosok Nusantara bersama anggota Polri. Selama ini kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan dakwah maupun kegiatan umat di Indonesia,” ujar Suyudi.
Menurut Suyudi, kerja sama tersebut akan dilanjutkan melalui semangat amar makruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Polri dan Muhammadiyah dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang aman dan damai.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah memperluas edukasi dan literasi masyarakat melalui tempat ibadah, sekolah, kampus, pesantren, serta lingkungan masyarakat lainnya. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pencegahan sejak dini.
“Kami dan Muhammadiyah sudah sepakat akan bahu-membahu bersinergi di lapangan, bagaimana kita memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, baik di tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, kampus-kampus, maupun pesantren-pesantren,” tegasnya.
Selain edukasi, kegiatan kemasyarakatan juga akan diperkuat melalui salat Subuh berjemaah, salat Subuh keliling, salat Jumat keliling, dan program Minggu Kasih. Kegiatan serupa juga akan dilakukan di tempat ibadah agama lain untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat dan meningkatkan toleransi antarumat beragama.
Muhammadiyah Soroti Daya Tahan Masyarakat
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, Polri dan Muhammadiyah memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan kehidupan kebangsaan.
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