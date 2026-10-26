Transaksi Narkoba Terbongkar di Cengkareng, Pelaku Diamankan dengan 75 Gram Sabu

JawaPos.com - Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran gelap narkotika di kawasan Jalan Kapuk Pulo, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Dalam operasi tersebut, seorang pria berinisial MP alias Rio diamankan beserta barang bukti sabu dengan berat bruto mencapai 75,78 gram.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, anggota Subnit II Narkoba Polsek Cengkareng langsung bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan.

Tim operasional yang dipimpin langsung oleh Panit 2 Reskrim Polsek Cengkareng, IPTU Lasaro Atmaja, langsung mendatangi titik target di Jalan Kapuk Pulo, RT 010/RW 010, Kelurahan Kapuk.

Setibanya di lokasi pada Selasa (20/10) sekitar pukul 16.30 WIB, petugas langsung memperkenalkan diri sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga pelaku.

Kapolsek Cengkareng, AKP Rahis Fadhilillah mengatakan, dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip besar berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan narkotika jenis sabu.

"Selain kristal putih yang diduga sabu, petugas turut menyita dua plastik klip besar kosong, satu timbangan digital, satu unit telepon genggam merek Vivo Y19 berwarna hitam, satu kantong berwarna hitam, serta satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna biru tanpa pelat nomor," ungkap AKP Rahis Fadhilillah, Senin (26/10).

Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna pengembangan jaringan di atasnya.