Mahasiswa Trisakti Demo di Patung Kuda Monas Bawa Bendera "Kegelapan"

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti akhirnya berhasil mencapai kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sekitar pukul 15.53 WIB.

Mereka tiba dengan berbagai moda transportasi mulai dari sepeda motor, angkutan perkotaan (angkot), hingga mobil komando utama.

Perjalanan massa menuju titik aksi tidak berjalan mulus. Berdasarkan informasi, barisan mahasiswa sempat mengalami pencegatan dan gesekan fisik dengan aparat kepolisian saat melintas di Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat.

Kendati demikian, kelompok massa tetap mendesak maju hingga berhasil menembus kawasan Monas.

Bentangkan Bendera Kritik Bergambar Siluet Prabowo-Gibran

Setibanya di lokasi aksi, massa langsung merapatkan barisan di sekitar mobil komando.

Mereka tampak membawa sejumlah atribut unjuk rasa, termasuk bendera berlatar hitam dan putih yang menampilkan siluet gambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada bendera tersebut, tersurat kalimat bernada kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.