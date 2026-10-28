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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.47 WIB

Demonstrasi Depan UOB Thamrin Bubar, Arus Lalu Lintas Kembali Normal

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, telah membubarkan diri sepenuhnya pada Rabu (28/10) malam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, telah membubarkan diri sepenuhnya pada Rabu (28/10) malam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, telah membubarkan diri sepenuhnya pada Rabu (28/10) malam.

Ruas jalan di kedua arah kini sudah kembali dibuka dan dapat dilintasi oleh kendaraan umum maupun pribadi.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi pada pukul 19.45 WIB, sejumlah pengguna jalan sudah mulai melintasi kawasan Jalan M.H. Thamrin. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau lancar dan terkendali.

Dinamika Aksi Sejak Sore Hari

Sebelumnya, kelompok mahasiswa bersama aliansi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di lokasi tersebut sejak Rabu sore.

Situasi di lapangan sempat memanas di tengah jalannya penyampaian aspirasi. Tercatat sempat terjadi aksi saling dorong, pelemparan benda, hingga pembakaran barier pembatas jalan di sekitar area unjuk rasa.

Menjelang malam hari, kondisi mulai mereda seiring dengan turunnya hujan di kawasan tersebut yang membuat sebagian massa aksi membubarkan diri.

Sementara itu, sisa massa yang masih bertahan akhirnya berhasil dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Seluruh rangkaian aksi unjuk rasa di kawasan tersebut kini telah rampung dan situasi kembali kondusif.

Editor: Bintang Pradewo
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