Stafsus Wamensesneg Disoraki Saat Temui Pendemo Trisakti, Janji Sampaikan Evaluasi Menhut

Staf Khusus Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg), Binbin Firman Tresnadi, menemui massa aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Staf Khusus Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg), Binbin Firman Tresnadi, menemui massa aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mencopot Menteri Kehutanan.
Binbin tampak mendatangi lokasi dan berdiskusi dengan perwakilan massa selama kurang lebih 30 menit.
Mahasiswa menilai Menteri Kehutanan dan Wakil Menteri Kehutanan sebagai pihak paling bertanggung jawab.
Mereka juga menuntut adanya evaluasi total terhadap kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) hingga pergantian Menteri Kehutanan dan Wakil Menteri Kehutanan.
Naik ke Mobil Komando dan Disoraki Massa
Usai berdiskusi, Binbin naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil dialog di hadapan massa aksi yang terus melontarkan sorakan.
Suasana semakin memanas ketika Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Deni Wibowo, melayangkan kritik terbuka terhadap Binbin.
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Deni mengingatkan massa agar tidak langsung mempercayai janji tersebut karena klaim serupa pernah disampaikan sebelumnya.
"Teman-teman, jangan langsung percaya dengan janji bapak ini. Dua minggu lalu, beliau berjanji akan mundur dari jabatannya jika masalah karhutla tidak selesai dalam waktu tiga hari. Namun, nyatanya hari ini bapak ini masih menjabat," ujar Deni di atas mobil komando.
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