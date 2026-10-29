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Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Demo Mahasiswa Trisakti di Patung Kuda: Dua Tahun Tanpa Kabar Baik dari Rezim Prabowo

Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sore. 

Kedatangan massa ini membawa gelombang protes keras, salah satunya dengan menyerukan narasi bahwa selama dua tahun terakhir tidak ada berita baik dari rezim pemerintahan saat ini.

Hal ini disampaikan salah satu orator di atas mobil komando menyoroti persoalan bencana alam di Sumatra dan Kalimantan yang dinilai belum tuntas ditangani.

"Cukup dua tahun tak ada berita baik dari rezim ini. Bencana alam, sumatera kalimantan belum selesai (ditangani)," ujar orator wanita diatas mobil komando, Kamis (29/10).

Oleh karena itu, lanjut dia, mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh berhenti bergerak dan bersuara melawan ketidakadilan.

Sebab, kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, sangat mempengaruhi kondisi masa depan.

"Kita merupakan agent of change, kita masih memiliki jalan panjang. Jangan sampai boomer itu merusak jalan panjang kita," tambahnya. 

Soroti Ketimpangan di Kalimantan

Senada dengan hal tersebut, Deva, orator lainnya, menyoroti ketimpangan energi di wilayah penghasil sumber daya alam.

Ia mengungkapkan bahwa Kalimantan yang memiliki tambang terbesar di Indonesia, namun pasokan listrik justru dipadamkan secara bertahap.

Editor: Bintang Pradewo
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