Demo Mahasiswa Trisakti di Patung Kuda: Dua Tahun Tanpa Kabar Baik dari Rezim Prabowo

Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sore.
Kedatangan massa ini membawa gelombang protes keras, salah satunya dengan menyerukan narasi bahwa selama dua tahun terakhir tidak ada berita baik dari rezim pemerintahan saat ini.
Hal ini disampaikan salah satu orator di atas mobil komando menyoroti persoalan bencana alam di Sumatra dan Kalimantan yang dinilai belum tuntas ditangani.
Baca Juga:Mimpi Terwujud! 4 Zodiak Terpilih yang Diprediksi Ketiban Keajaiban Serta Cita-Cita Jadi Kenyataan
"Cukup dua tahun tak ada berita baik dari rezim ini. Bencana alam, sumatera kalimantan belum selesai (ditangani)," ujar orator wanita diatas mobil komando, Kamis (29/10).
Oleh karena itu, lanjut dia, mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh berhenti bergerak dan bersuara melawan ketidakadilan.
Sebab, kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, sangat mempengaruhi kondisi masa depan.
"Kita merupakan agent of change, kita masih memiliki jalan panjang. Jangan sampai boomer itu merusak jalan panjang kita," tambahnya.
Baca Juga:Hoki Besar! Ini 4 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Luar Biasa di Bulan November 2026
Soroti Ketimpangan di Kalimantan
Senada dengan hal tersebut, Deva, orator lainnya, menyoroti ketimpangan energi di wilayah penghasil sumber daya alam.
Ia mengungkapkan bahwa Kalimantan yang memiliki tambang terbesar di Indonesia, namun pasokan listrik justru dipadamkan secara bertahap.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022