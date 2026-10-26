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Dimas Choirul
Senin, 26 Oktober 2026 | 23.56 WIB

BGN Ungkap Penyebab Dana Dapur MBG Tidak Cair, Ada Terkait Data Penerima Manfaat

Juru Bicara BGN Tysa Novenny (Istimewa). - Image

Juru Bicara BGN Tysa Novenny (Istimewa).

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap ada sejumlah faktor yang menyebabkan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak cair pada pemilik virtual account. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana, kesesuaian data penerima manfaat, serta disiplin SPPG dalam menggunakan anggaran.

Hal tersebut disampaikan BGN menyusul adanya sejumlah SPPG yang belum dapat melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dana operasional belum tersedia pada virtual account mereka.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan dana operasional SPPG tidak cair adalah tidak dilaksanakannya pelaporan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

“Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN atau Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,” jelas Tysa pada Senin (26/10).

Menurut Tysa, kewajiban pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pencairan dana operasional tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan SPPG dalam menjalankan mekanisme administrasi yang telah ditetapkan.

Selain persoalan pelaporan, yang dapat menyebabkan dana operasional SPPG tidak tersedia adalah ketidaksesuaian data penerima manfaat yang dilayani dengan data yang telah ditetapkan.

Editor: Diar Candra
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