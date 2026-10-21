SPPG Bogor Dihentikan 20 Hari Usai 103 Siswa SMPN 2 Cisarua Keracunan UHT

JawaPos.com - Sebanyak 103 siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, mengalami gejala keracunan, yang diduga karena konsumsi susu UHT dari menu MBG.

Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogor Cisarua Leuwimalang yang memasok MBG ke sekolah tersebut dihentikan sementara selama 20 hari.

“20 hari ke depan dapurnya tidak akan beroperasional. Suspend kategori sedang, 20 hari,” kata Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor Haidir dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Rabu (21/10).

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Haidir menjelaskan, dari total 881 siswa SMPN 2 Cisarua, sebanyak 103 siswa dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 siswa segera dipulangkan, sedangkan siswa lainnya masih menjalani observasi. Haidir berharap para siswa yang masih diobservasi dapat segera kembali ke rumah.

“Mudah-mudahan sore ini sudah bisa kembali juga,” katanya.

Haidir kembali menegaskan bahwa dugaan awal penyebab kejadian tersebut adalah susu UHT. Namun, penyebab pasti gejala yang dialami para siswa masih perlu dipastikan lebih lanjut.

“Dugaan awal sementara karena eh susu uht,” ungkapnya.