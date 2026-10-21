Ratusan Siswa TK dan SD di Cirebon Diduga Keracunan MBG, SPPG Ditutup Sementara

Ilustrasi makanan MBG. (Istimewa)
JawaPos.com - Sekitar 100 siswa sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK) di wilayah Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (20/10). SPPG yang memasok makanan tersebut langsung disuspend.
"Jumlahnya semuanya kurang lebih 100,” kata Wali Kota Cirebon Effendi Edo saat menjenguk para korban, Selasa malam.
Para siswa yang diduga mengalami keracunan berasal dari sejumlah sekolah, di antaranya SDN Kalijaga Permai, SDN Taman Kalijaga Permai, dan TK Teratai.
Mereka mendapat perawatan di empat rumah sakit, yakni RS Siloam Putera Bahagia, RSUD Gunung Jati, RS Ciremai, dan RS Cahaya Bunda.
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Edo menyebut kondisi sebagian pasien mulai membaik. Beberapa di antaranya bahkan sudah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan medis.
Pemerintah Kota Cirebon terus mengupayakan penanganan terhadap para korban. Edo berharap seluruh siswa yang terdampak segera pulih dan tidak mengalami gangguan kesehatan lanjutan.
Di sisi lain, pendataan terhadap penerima manfaat yang diduga mengalami keracunan masih dilakukan untuk memastikan jumlah korban.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon Yulian Septa Pratama mengatakan, SPPG Kalijaga yang memasok makanan bagi para siswa tersebut telah dihentikan sementara operasionalnya.
"Per malam ini SPPG tersebut sudah kami suspend sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Yulian di Kota Cirebon, Selasa (20/10).
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